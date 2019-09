Sentenza al maxi processo al clan Spada |  «Tre ergastoli È associazione mafiosa»

Fonte : corriere

(Di martedì 24 settembre 2019) Udienza nell’aula bunker di Rebibbia per 24 imputati: ergastolo per Carmine, Ottavio e Roberto. In aula c’è anche la sindaca Raggi

anis_epis : Clan #Spada, sentenza del maxi processo: 'un'associazione per delinquere di stampo mafioso'. #Roma , ergastolo pe… - Eliobor : RT @Corriere: La sentenza: «Ergastoli al clan Spada è una associazione mafiosa» - Corriere : La sentenza: «Ergastoli al clan Spada è una associazione mafiosa» -