Sentenza al maxi processo  al clan Spada | «Tre ergastoli  È associazione mafiosa»

Fonte : corriere

(Di martedì 24 settembre 2019) Udienza nell’aula bunker di Rebibbia per 24 imputati: ergastolo per Carmine, Ottavio e Roberto (già condannato per la testata ad un giornalista Rai). La sindaca Raggi: «Ora ridare fiducia agli onesti»

