Senato | manca la maggioranza per due volte | salta la seduta in Commissione e Lega esulta

(Di martedì 24 settembre 2019) E’ta per duelainAffari costituzionali ine laè stata rinviata a domani 25 settembre. L’organismo, chiamato a dare un parere su un atto del governo sulla giustizia contabile, non si è potuto esprimere per lanza del numerole necessario. Il presidente leghista Stefano Borghesi ha riaggiornato lae ilre del Carroccio Roberto Calderoli ha diffuso una nota per rivendicare il blocco dei lavori: “Da adesso i signori delladi palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come lache fa opposizione! Glielo avevo premesso. E questo è solo l’inizio! Per ora.1-0“. In realtà però, le assenze dai banchi del Movimento 5 stelle erano dovute al fatto che, in contemporanea, è stata organizzata l’assemblea deiri M5s per l’elezione del nuovo ...

