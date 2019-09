Senato | la Lega blocca le Commissioni  E Conte | «Chiarimenti sul caso Mosca»

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega esulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale in commissione, la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata...

Senato - salta seduta. Lega : è solo inizio : 15.58 "Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata la seduta della prima commissione del Senato per la mancanza del numero Legale richiesto. Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione!". Così Calderoli,vicepresidente del Senato, su quanto accaduto in commissione Affari costituzionali, una delle commissioni permanenti a guida Lega. "Glielo avevo ...

Armando Siri - il Senatore della Lega ascoltato in giunta sul sequestro del pc : “Sostiene di essere vittima di fumus persecutionis” : Armando Siri sostiene di essere vittima di fumus persecutionis. A dirlo è Maurizio Gasparri, presidente della giunta delle autorizzazioni e immunità parlamentari del Senato che oggi ha audito l’esponente della Lega. Nelle scorse settimane a Palazzo Madama è arrivata la richiesta del tribunale di Milano per sequestrare i computer dell’ex sottosegretario ai trasporti, costretto alle dimissioni perché indagato per corruzione. I pm cercano ...

BIBBIANO - T-SHIRT LUCIA BORGOGNONI VS PD/ Video - caos Senato : ira Conte su Lega : BIBBIANO, LUCIA Borgonzoni sfoggia la maglietta contro il Pd in Senato: seduta sospesa e bagarre, la replica diretta del Premier Conte vs la Lega

Fiducia anche dal Senato per il Conte 2 : 169 i sì - 133 i no. Ma due voti in meno rispetto a governo M5s-Lega : Il governo Conte bis ottiene la Fiducia anche in Senato. I sì sono stati 169 sì, i no 133, gli astenuti sono stati 5. I Senatori che non hanno partecipato al voto: i Senatori a vita Napolitano, Piano, Rubbia, e poi i Cinque Stelle Bogo Deledda e Ciampolillo, la Pd Rojc (malata), il leghista Umberto Bossi, i Senatori di Forza Italia Modena, Stabile, Berutti, Conzatti e Giammanco, l'ex M5s De Bonis ora al Misto. Con l'ok alla Fiducia da parte ...

Governo - la replica di Conte in Senato : “Da Lega voltafaccia senza dignità”. L’intervento integrale : “Evocate spesso il concetto di dignità, ma la dignità per quel che riguarda il ruolo di presidente del Consiglio non può essere riconosciuto o meno a seconda che sia al vostro fianco o meno al Governo. Ero l’alfiere degli interessi nazionali e ora scopro che non lo sono mai stato. La dignità mi può venire dal difendere con onore e massimo impegno gli interessi degli italiani e non da altro. Poi con calma spiegherete al Paese cosa c’è ...

Conte : "Voltafaccia dalla Lega" Voto di Fiducia - bagarre al Senato : "Senza onore!". Così alcuni Senatori leghisti hanno urlato interrompendo più volte la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula, che aveva parlato della decisione presa dalla Lega "unilateralmente" l'8 agosto di 'avviare' la crisi di governo. Sono... Segui su affaritaliani.it

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : ancora cori e insulti da Lega-Fdi. Borgonzoni con t-shirt su Bibbiano - bagarre in Aula : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Senato - è già bagarre.Cori Lega : Bibbiano : 13.34 Clima teso al Senato, dove si vota la fiducia al governo Conte bis. Il premier parlerà in Aula nel pomeriggio, alle 15.30 la replica, e la votazione ci sarà dalle 17 ma è già bagarre. La senatrice della Lega Borgonzoni, nel suo intervento durante la discussione generale, si è tolta la giacca mostrando una maglietta bianca con la scritta "Parliamo di Bibbiano". Standing ovation dai colleghi del Carroccio. E la presidente del Senato ...

Conte riparte - rissa con la Lega. Oggi la conta in Senato : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Governo - D’Uva : “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono traditori nel M5s? Facciano i nomi” : “Al Senato i numeri persostenere il nuovo Governo ci sono“. A confermarlo è il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D’Uva, che all’accusa da parte di alcuni leghisti (come quella del vicesegretario Andrea Crippa) secondo cui ci sarebbero nove Senatori 5 stelle pronti a passare col Carroccio, replica: “Facciano i nomi“. L'articolo Governo, D’Uva: “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono ...

Crippa (Lega) : "9 Senatori M5S diranno no a Conte se Salvini gli darà un seggio" : Il Movimento 5 Stelle sta facendo di tutto in queste ore per dimostrarsi compatto intorno al leader Luigi Di Maio, ma il comportamento di senatori e deputati pentastellati lascia trasparire una divisione difficile da tenere sotto controllo, una divisione che potrebbe costar cara al Movimento 5 Stelle quando il nuovo esecutivo M5S-PD dovrà ottenere il via libera dal Parlamento.A fomentare le tensioni ci sta pensando la Lega, che chiede a gran ...

Crippa (Lega) : “Nove Senatori M5s per il no a Conte se gli garantiamo seggio”. Paragone : “Nessuno è in vendita” : “Mi hanno contattato nove senatori del M5s dicendomi che loro e altri senatori e deputati M5s non vogliono votare la fiducia a questo governo Conte e sono pronti a dire No se gli garantiamo un seggio”. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, parlando al telefono con l’AdnKronos alla vigilia del voto su Rousseau riferisce quanto gli avrebbero detto “eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro ...

Crippa (Lega) : “Nove Senatori M5s per il no a Conte se gli garantiamo seggio”. Taverna : “5 Stelle compatti e non in vendita” : “Mi hanno contattato nove senatori del M5s dicendomi che loro e altri senatori e deputati M5s non vogliono votare la fiducia a questo governo Conte e sono pronti a dire No se gli garantiamo un seggio”. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, parlando al telefono con l’AdnKronos riferisce quanto gli avrebbero detto “eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro Italia, Puglia, gente che non è stata ...