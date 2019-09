Se il Financial Times vuole combattere il “capitalismo di relazione” | l’arma migliore è

Gentiloni-Von Der Leyen - un'ora di colloquio. Financial Times : «Andrà alla Concorrenza» : È durato circa un'ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione, e la presidente eletta Ursula von der Leyen, ex ministra della Difesa tedesca. Il colloquio...

Gentiloni-Von Der Leyen - un'ora di colloquio. Financial Times : «Andrà alla Concorrenza» : È durato circa un'ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione, e la presidente eletta Ursula von der Leyen, ex ministra della Difesa tedesca. Il colloquio...

Ue - Financial Times : “Il piano di Bruxelles per allentare i vincoli di bilancio con la nuova Commissione” : Bruxelles punta a rendere i vincoli di bilancio meno rigidi e a riscrivere le regole del Patto di Stabilità, finito nel mirino per essere impossibile da applicare e troppo flessibile nei confronti dei Paesi che decidono di non rispettare le regole. Per il caso dell’Italia in particolare, la Commissione Juncker era stata pesantemente criticata per non avere avviato una procedura di infrazione a seguito del mancato rispetto del deficit nel ...

Perché la riforma dei musei di Bonisoli non piace a Financial Times : Non solo perplessità tra gli addetti ai lavori. Anche la stampa estera, Financial Times in testa, ha espresso critiche al cosiddetto "decreto di Ferragosto" del Mibac, entrato in vigore in questi giorni e che porterà all'abolizione dei consigli di amministrazione dei musei autonomi. Alberta Campitelli, storica dell'arte nonché membro del Consiglio superiore per i Beni culturali e del cda del museo di Villa Borghese, fa parte del gruppo degli ...

Le dimissioni di Conte in apertura sui siti stranieri - dal Financial Times ad Al Jazeera : Da Le Monde a El Pais, dalla Bbc al Guardian, le dimissioni annunciate dal premier Giuseppe Conte nell’aula del Senato diventano la breaking news sui siti internazionali.La Bbc: “Il premier Conte si dimette”, afferma il sito, riferendo dell’attacco del presidente del Consiglio al ministro dell’Interno, Matteo Salvini: ha creato una crisi per “interessi personali e di partito”. La Cnn prevede elezioni: ...

Giancarlo Giorgetti "uomo chiave". Il Financial Times : "Governo Salvini con lui all'Economia" : La chiave è Giancarlo Giorgetti. I mercati internazionali digerirebbero senza problemi un "pericolosissimo" governo di Lega e centrodestra con l'attuale sottosegretario promosso a ministro dell'Economia. A sostenerlo non sono fonti Salviniane, ma il prestigioso Financial Times. Leggi anche: "Mi gio