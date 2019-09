Scoperta opera sconosciuta Cimabue | stimata 6 mln euro

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2019) Un dipinto attribuito a grande pittore italiano, che era appeso tra la cucina e il soggiorno in una casa a Compiegne, a nord di Parigi, e' stato scoperto casualmente e sara' messo in vendita. Lo ha rivelato il Canibet Turquin, esperto in opere d'artedi antichi maestri. "Il Cristo deriso" e' il tema di questo piccolo dipinto, (25,8 cm per 20,3 cm), e probabilmente faceva parte di un Dittico del 1280 nel quale rappresentati su otto pannelli di dimensioni simili alcune scene della Passione di Cristo. Finora erano conosciute solo due scene di questo dittico: La "Flagellazione di Cristo" (Frick Collection, New York) e la "Vergine col Bambino in trono e circondata da due angeli" (National Gallery, Londra).E' stata un'anziana signora a riferire dell'esistenza dell'alla casa d'aste Acte'on di Compie'gne, che ha provveduto a farla valutare da Turquin. Il quadro era appeso in ...

