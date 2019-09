Sarri | bene palleggio | da perfezionare fase difensiva

Brescia-Juventus - Sarri : “Bene nel palleggio - ma la difesa deve migliorare” : “Siamo migliorati molto nel palleggio, controllando meglio la partita. Dobbiamo perfezionare meglio la fase difensiva, ma ho visto dei passi in avanti anche nelle occasioni create. In una partita dove sei andato sotto dopo 4 minuti in un ambiente con tanto entusiasmo non era semplice”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, commenta la vittoria contro il Brescia. Sul cambio di modulo, Sarri ha detto: “Dobbiamo ...

Capello : 'I giocatori dovrebbero parlare con Sarri - questo modo di difendere non va bene' : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, prevista per sabato 21 settembre alle ore 18:00. Una partita che arriva dopo la buona prestazione in Champions League, con la Juve che ha sfiorato l'impresa al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Simeone. Il gioco di Sarri si è dimostrato molto efficace, portando i bianconeri sul 2 a 0 fino a pochi minuti dalla fine. La squadra di Simeone ha però recuperato, ...

Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “il decorso di Sarri procede bene. Dybala? Ci sono le regole e vanno rispettate” : Il vice di Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Napoli, soffermandosi anche su Paulo Dybala Non è ancora certo se Maurizio Sarri riuscirà a sedersi in panchina o meno domani all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronterà il Napoli nella prima partita casalinga di questa Serie A. Lapresse Il vice allenatore dei bianconeri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani, ...