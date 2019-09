Samsung annuncia il Galaxy A20s | uno smartphone economico con tripla fotocamera

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019)ha tolto i veli sul, unodi fascia bassa con caratteristiche essenziali, che attira l’attenzione con unaposteriore e uno schermo da 6,5 pollici. Per ora si sa che sarà disponibile nelle quattro colorazioni nero, blu, verde e rosso, ma l’azienda sud coreana non ha comunicato né il prezzo né la disponibilità. Considerata la fascia di appartenenza, tuttavia, ci aspettiamo verosimilmente una cifra non superiore a 150 euro. La presentazione non è avvenuta nelle solite modalità:si è limitata a pubblicare sul proprio sito ufficiale un’infografica in cui sono elencate le caratteristiche principali, che riportiamo in questa pagina. Quello che salta all’occhio è che il nuovo modello porta con sé alcuni miglioramenti rispetto al suo predecessore A20. Primo fra tutti lo schermo Infinity-V HD+ da 6,5 pollici con ...

webnewsit : Samsung annuncia il Galaxy A20s - Powned_IT : Samsung Morning Stars annuncia un nuovo team femminile di R6S! - - AppleNews_it : RT @pcexpander: Nessuno sfugge alle rimodulazioni: anche Tiscali annuncia rincari dal 1° novembre sulla telefonia fissa#pcexpander #cyberne… -