Ryanair | Grandi Viaggi | Tui | Easyjet Crac Thomas Cook | la Borsa specula

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 24 settembre 2019) Il mercato in maniera cinica guarda subito oltre la bancarotta di, lo storico tour operator britannico schiacciato da un debito monstre di 1,7miliardi e che, nonostante un piano di salvataggio da un miliardo in rampa di lancio, è stato messo in liquidazione da ieri per insolvenza. Gli investitori mettono le proprie fiches infatti sui titoli Segui su affaritaliani.it