Russia-Samoa | Mondiali rugby 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019), martedì 24 settembre, la Coppa del Mondo divedrà un unico match di giornata: per la Pool A, nella quale Irlanda e Giappone hanno vinto con bonus all’esordio rispettivamente contro Scozia e, si affrontano, alle ore 12.15 italiane,, in una sfida che mette a confronto le due formazioni sulla carta più deboli del raggruppamento. Worlde RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’Italia ed un minimo di diciassette incontri sempre in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD, tra i quali quelli di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. Domani il palinsesto RAI non prevede la trasmissione di, della quale lo ...

MichGPS : Al @RugbyWcup2019 il Giappone ha vinto al Tokyo Stadium sulla Russia per 30-10 con tre mete realizzate dall'ala… - filippo898 : RT @Ochacaffe: Inizia la Coppa del Mondo di rugby in Giappone: dal 20 settembre al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città. Il Giappone è in… - Ochacaffe : Inizia la Coppa del Mondo di rugby in Giappone: dal 20 settembre al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città. Il Giap… -