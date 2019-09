Rugby | Mondiali 2019 | Fiji-Uruguay Programma | orario e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Secondo turno per il Girone D che vede in campo nuovamente le, a caccia del riscatto dopo la delusione iniziale con l’Australia. D’ora in poi gli oceanici non potranno più sbagliare se vorranno coltivare ancora il sogno del passaggio del turno. Ad affrontarli l’, all’esordio nella Coppa del Mondo. Andiamo a scoprire ildel match.Seconda giornata Gruppo D Ore 7.15Diretta streaming suworldcup.com gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

SportRepubblica : Rugby, Mondiali: il ct O'Shea cambia l'Italia per il Canada - StraNotizie : Rugby, Mondiali: il ct O'Shea cambia l'Italia per il Canada - repubblica : Rugby, Mondiali: il ct O'Shea cambia l'Italia per il Canada -