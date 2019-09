Roma | il 26 settembre conferenza sui beni culturali immateriali con Alessandro Portelli

Meteo Roma : previsioni per mercoledì 25 settembre : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 25 settembre Tempo asciutto nella mattinata con qualche nube sparsa; temporali anche intensi attesi nel pomeriggio, piogge nelle ore serali. Temperature comprese tra +16°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 25 settembre Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; peggioramento atteso nel pomeriggio con temporali sulle aree centrali e settentrionali, piogge ...

Oroscopo del weekend dal 27 al 29 settembre : Leone diplomatico - Pesci Romantico : Il mese di settembre è ormai agli sgoccioli e manca veramente poco all'arrivo di ottobre. L'Oroscopo di questo ultimo weekend settembrino preannuncia giornate a dir poco romantiche per i nati sotto all'influenza del segno dei Pesci, mentre i fortunati dell'Acquario si ritroveranno ad affrontare un periodo non poco importante per loro ed il proprio partner. Anche in ambito lavorativo il Leone continua a mostrarsi diplomatico, celando i denti ed ...

Previsioni astrologiche del 24 settembre : Venere in Scorpione - Romantico il Toro : Una nuova settimana è appena iniziata, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Sarà un martedì positivo per i nati sotto il segno dei Pesci, tra i preferiti degli astri grazie anche alla Luna nel segno. Venere in Scorpione metterà i sentimenti al primo posto e lo stesso vale per il Toro, che vivrà una giornata romantica e passionale. Ecco di seguito l'oroscopo completo per i segni da Ariete a Pesci per la ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 24 settembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 24 settembre Condizioni di tempo stabile sulla Capitale con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, sole prevalente nel pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +16°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 24 settembre Tempo stabile nel corso della giornata su tutto il Lazio con qualche nube al mattino e ampi spazi di sereno al pomeriggio; i cieli saranno sereni anche ...

Ostia : 26 settembre si raccontano storia e vicende del Mare di Roma : Roma – Il Chiostro del Municipio X ospita giovedì 26 settembre (alle ore 18) “Ostia chi è e chi siamo” una iniziativa promossa dall’Amministrazione lidense con l’intento di ripercorrere, seppur brevemente ed attraverso testimonianze culturali, la storia del Mare di Roma. “Una passeggiata culturale in prosa, musica e poesia” curata da Nicola Zitelli e Alessandro Palmieri, con la partecipazione di Maurizio Marcelli. Tre professionisti, tre ...

Il 24 settembre a Roma l'annuncio dei vincitori del Premio Iai : Si terrà il 24 settembre a Roma l'evento conclusivo della seconda edizione del Premio Iai 'Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo'. Per l'occasione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio in cui ha espresso "vivo apprezzamento per l'iniziativa dell'Istituto Affari Internazionali di dedicare un Premio ai giovani e all'Europa". Anche quest'anno lo Iai ha scelto di dedicare ai giovani under 26 il ...

Il 22 settembre a Roma - si terrà il “Gran Ballo e Pic Nic” a Villa Lazzaroni organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica : Roma – Domenica 22 settembre a Roma, si terrà il “Gran Ballo e Pic Nic” gratuito a Villa Lazzaroni organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca Dopo il grande successo ottenuto la scorsa domenica con il Gran Ballo e Pic Nic al Laghetto dell’Eur con giro in battello, la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, sarà nuovamente protagonista a Villa Lazzaroni, nel cuore del quartiere ...

Campidoglio : strade Roma invase da Ferrari - auto d’epoca sfilano da 20 a 22 settembre : Roma – Sono arrivate a Roma ottantacinque Ferrari d’epoca per la terza edizione della “Cavalcade Classiche”, l’evento internazionale che porta collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo alla scoperta delle eccellenze italiane. Da oggi fino al 22 settembre protagoniste assolute della manifestazione, che per la prima volta fa tappa nella Capitale, le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale, fra le ...

Meteo Roma : previsioni per sabato 21 settembre : Meteo Roma: previsioni per sabato 21 settembre Tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite al mattino, qualche nube nel pomeriggio; in serata le nubi saranno più compatte e nella notte si attendono piogge sparse. Piogge anche domenica mattina prima di un generale peggioramento che porterà maltempo con temporali intensi sia nel pomeriggio sia nella serata. Temperature comprese tra +15°C e +28°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato ...

Previsioni astrologiche 22 settembre : Cancro Romantico - Capricorno brontolone : Domenica 22 settembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Mercurio e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia. Marte ed il Sole saranno in Vergine con Plutone e Saturno che saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Toro distratto Ariete: litigiosi. La Luna cancerina, sommandosi alle altre asperità odierne, risulterà ben poco conciliante ...

L’attrice Dora Romano nella serie tv Imma Tataranni da domenica 22 settembre su RaiUno : L’attrice Dora Romano torna sul piccolo schermo nella serie Tv targata RaiUno “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, diretto da Francesco Amato che andrà in onda da domenica 22 settembre in 6 puntate. nella serie interpreta la Mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) nonché suocera di Imma. Ex insegnante di liceo, è una donna dai modi affettati e formali, praticamente l’antitesi di Imma (Vanessa Scalera). Per lei è Imma la causa della ...

Turismo - fino al 22 settembre si tiene a Roma Buy Lazio : Da oggi al 22 settembre a Roma, al Tempio di Adriano, si tiene la 22esima edizione del workshop turistico internazionale Buy Lazio.

Alla Casa del Cinema presentazione della rivista Roman Art&Photo Walks il 24 settembre : “PASSEGGIATE RomanE D’ARTE E FOTOGRAFIA” Alla Casa del Cinema la presentazione del quarto numero della rivista trimestrale Roman Art & Photo Walks Martedì 24 settembre dalle ore 17.30, presentazione al pubblico e dibattito con ospiti dal titolo “Che cos’è una bella foto?”. A seguire performance fotografica dal vivo con Ca’ Art Studio Image Factory Appuntamento da non perdere martedì 24 settembre alle ore 17.30 Alla Casa del Cinema di Villa ...

Abbastanza diffusi i problemi TIM oggi 19 settembre : fibra a Roma in difficoltà : Ci sono problemi TIM piuttosto diffusi oggi 19 settembre, soprattutto per quanto riguarda un'area specifica che dobbiamo prendere in esame per forza di cose con un approfondimento. Scendendo maggiormente in dettagli, infatti, emerge una questione diversa rispetto a quella di qualche mese fa, come potrete notare dal nostro articolo di allora. Come stanno le cose al momento della pubblicazione? I dati raccolti sembrano essere Abbastanza ...