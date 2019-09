Rocco Schiavone 3 | al via la terza stagione | le anticipazioni di Marco Giallini

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 24 settembre 2019) “mi somiglia moltissimo, è forse il personaggio che più sento vicino tra tutti quelli che ho fatto, e tornare a interpretarlo mi viene naturale. Tra me e lui ci sono molti punti in comune, mi guardo allo specchio e io sono quello lì. È uno duro, uno che non ha paura”. Parola diche si prepara a tornare in tv con ladial via martedì 2 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 24 settembre l’attore dà qualche anticipazione sui nuovi episodi.3, ledi“Lo ritroviamo un po’ solo in realtà, senza gli amici di sempre” spiega“con Sebastiano (Francesco Acquaroli) convinto chesia responsabile del suo arresto. Caterina (Claudia Vismara) l’ha tradito. Cresce ...

