(Di martedì 24 settembre 2019) Un ragazzo è stato ferito gravemente dopo un litigio in un. Il26 enne, secondo quanto riportato dalla radio moscovita Govorit Moskva, si erato della deficitaria pulizia di unin pieno centro di Mosca. Il ragazzo era in compagnia di amici e ha voluto fare le sue rimostranze direttamente allodel. Loè stato in rigoroso silenzio ad ascoltarlo senza mai contraddirlo, poi ha impugnato una pistola e ha sparato, ferendo gravemente il ragazzo. Il 26 enne è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento urgente. Loè statoarrestato poi rilasciato in libertà vigilata. Il ragazzo è riuscito a cavarsela. Lo, invece, sarà sottoposto a un processo per il reato di tentato omicidio.

