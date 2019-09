“Rischi per i consumatori” Coop ritira il prodotto alimentare dagli scaffali Marca e

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019)dal mercato. Sotto la lente di ingrandimento del Ministero della Salute ci sono delle olive farcite, prodotte direttamente da Inpa Spa e commercializzate in Italia proprio da. Nelle informazioni sulla confezione non è stata specificata la possibile presenza di solfiti. Si tratta di sostanze capaci di scatenare delle reazioni allergiche in alcuni casi. Il provvedimento che riguarda ilto ha come data il 19 settembre. La pubblicazione è avvenuta il giorno dopo. Le olive farcite sono già state tolte. Si tratta nello specifico delle unità di vendita in confezioni da 280 g in peso netto e 180 in peso snocciolato. Il lotto in questione è il seguente: LJ 197. La data di scadenza è indicata nel mese di luglio del 2021. Come sempre si invita coloro che per qualche motivo dovessero avere già comprato il seguenteto a procedere ...

