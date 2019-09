RIFORMA PENSIONI QUOTA 100 E Rdc | i fallimenti da rimediare

Pensioni anticipate - Cgil : 'RIFORMA quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...

Pensioni ultime notizie : RIFORMA Fornero - Landini “va cambiata” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero, Landini “va cambiata” In vista della prossima Legge di Bilancio il governo pone come priorità il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti; dal segretario generale della Cgil Landini si chiede che l’iniziativa si allarghi ai pensionati. Pensioni ultime notizie: taglio delle tasse solo per i dipendenti? “Il paese ha un problema di precariato ed ha un problema di potere di ...

In Francia si discute una RIFORMA delle pensioni : Macron proporrà un sistema a punti che dovrebbe semplificare le cose e cancellare diverse agevolazioni, ma molte categorie di lavoratori non sono per nulla d'accordo

Pensioni - Landini : 'La Quota 100 non ha RIFORMAto la legge Fornero' : Torna alla carica contro la riforma delle Pensioni targata Fornero il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Come del resto già successo durante le discussioni relative alle manovre economiche varate dai precedenti governi di vario colore politico, anche in vista della prima legge di Bilancio che si appresta a varare il governo giallorosso, presieduto dal premier Giuseppe Conte, la questione previdenziale rimane al centro dell’agenda ...

RIFORMA PENSIONI e welfare - Gualtieri : 'Confermate quota 100 e Reddito di cittadinanza' : Arriva una nuova conferma sui provvedimenti di Riforma del welfare e della previdenza avviati dal governo giallo-verde ed ora al vaglio del nuovo esecutivo. La notizia arriva dal tavolo di confronto con i sindacati, conclusosi da poche ore. Ad esprimere il parere favorevole sarebbe stato lo stesso Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, facendo il punto della situazione sull'impostazione della prossima legge di bilancio 2020. Il Ministro ...

RIFORMA PENSIONI - Cosentino (Inapi) su Enasarco : 'Rivedere le regole' : Dall'Inapi arriva un nuovo comunicato all'interno del quale si esprime la critica del sindacato in merito alle regole di funzionamento della fondazione Enasarco. Ad esprimere la necessità di un intervento urgente è la direzione nazionale del patronato ed in particolare il Presidente Domenico Cosentino, il quale ha fatto il punto della situazione e spiegato perché un intervento di modifica sulle regole previdenziali a tutela degli agenti di ...

RIFORMA PENSIONI e LdB2020 : proposti riscatto laurea 'light' e conferma Quota 100 : La prossima legge di bilancio potrebbe prevedere un ulteriore ampliamento di chi può riscattare gli anni di studi universitari in via agevolata. Sono queste le ultime indiscrezioni in arrivo dal governo per il comparto previdenziale, dopo l'inizio delle discussioni ufficiali della nuova finanziaria. Il conto alla rovescia per la presentazione della Nadef (la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza) è ormai partito, visto che la ...

RIFORMA PENSIONI anticipate quota 100 - Damiano : 'Alzare età di uscita a 63 anni e Q41' : Continua il dibattito intorno alla Riforma delle pensioni anticipate a quota 100 con i tecnici dei due partiti di Governo, il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, impegnati a studiare una soluzione che possa abbassare i costi della misura pensionistica voluta da Matteo Salvini per superare la Riforma delle pensioni di Elsa Fornero. Intorno al dibattito, nelle ultime settimane si sono fatte varie ipotesi che vanno dallo stop della ...

Pensioni News Settembre 2019 : ultime notizie RIFORMA - pensione anticipata - Quota 100 - lavoratori precoci e scuola : In questo articolo presenteremo tutte le ultime notizie relative alle Pensioni rispetto al mese di Settembre 2019: vedremo quindi quali sono le News più rilevanti riguardo alla riforma ed ai criteri per la pensione anticipata, Quota 100 e relativamente al pensionamento dei lavoratori precoci e della scuola. News Pensioni Settembre 2019: riforma, Quota 100 e pensione anticipata La situazione politica attuale, con il recentissimo insediamento del ...

RIFORMA PENSIONI - Fornero : 'Q100 è stato un errore - non va prorogata' : L'ex ministro del Lavoro e della Politiche Sociali Elsa Fornero ancora all'attacco della misura voluta dalla Lega. Non si conoscono ancora molto bene le sorti della cosiddetta Quota 100 anche se, sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso ci sarebbero diverse ipotesi tra le quali anche una probabile cancellazione della misura con un anno di anticipo rispetto al termine della sperimentazione. Diverse ipotesi su Quota 100 Come ormai noto, il ...

Pensioni : RIFORMA quota 100 mette a rischio uscita dei nati nel 1958 e 1959 : Trasformare le Pensioni anticipate a quota 100 nella quota 101, aumentando l'età di uscita. Oppure mantenere i requisiti richiesti per la misura di uscita a 62 anni, ma solo fino al 31 dicembre 2020, quindi per due dei tre anni a partire dal 2019 previsti per la sperimentazione. Sono queste alcune delle maggiori ipotesi di riforma delle Pensioni e del meccanismo introdotto ad inizio 2019 dall'ex Governo della Lega di Matteo Salvini e dal ...

Pensioni - Quota 100 "spacca-conti" : la RIFORMA potrebbe costarci cara : La misura è considerata intoccabile, ma restano i dubbi sulla sostenibilità a lungo termine e il “peso” sui conti pubblici...

Pensioni - Uil : 'Con Quota 41 continuare a cambiare la RIFORMA Fornero' : Dalla conferma di Quota 100 alla proroga di Opzione donna passando per l’istituzione della Quota 41, la misura tanto attesa dai lavoratori precoci: questa la ricetta sulla riforma delle Pensioni della Uil, che incalza sin da subito il nuovo governo giallorosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista della discussione sulla legge di Bilancio 2020 che potrebbe contenere altre importanti novità sul fronte previdenziale o, ...

Pensioni - RIFORMA quota 100 : dalla Cgil ipotesi di uscita flessibile a 62 anni per tutti : Continua il confronto sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico sulla riforma delle Pensioni anticipate, più dettagliatamente sull'ipotesi di rimodulazione o di riforma della quota 100. Nei giorni scorsi si sono fatte varie ipotesi sul futuro del meccanismo della quota introdotto a gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2019 e voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini. Dopo la pubblicazione delle proiezioni ...