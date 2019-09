Richard Yu | CEO di Huawei | ritiene che la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 24 settembre 2019)Yu, CEO di, crede che latra USA efinirà a breve, rendendo possibile l'arrivo dei servizi Google sulla serie Mate 30. L'articoloYu, CEO diche latrafinirà in tempi brevi proviene da TuttoAndroid.

CellulareMag : Huawei Mate 30: sulle strategie di vendita dei nuovi prodotti ha parlato Richard Yu, Ceo dell’azienda.… - DDailyGeek : Domani, i giornalisti di tutto il mondo si riuniranno in una sede a Monaco, in Germania, per guardare Richard Yu, C… - BrunoRuffilli : Dopo 55 minuti di presentazione Richard Yu, Ceo @Huawei, pronuncia per la prima volta la parola #Android. Ma parla… -