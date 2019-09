Riace | «ineleggibile» il sindaco vicino alla Lega Il parere del Viminale

Riace - il sindaco Trifoli dichiarato ineleggibile : L'esponente leghista non poteva candidarsi in quanto dipendente del Comune calabrese, lo ha stabilito il ministero dell'Interno. Ora tocca al Consiglio comunale pronunciarsi, ma intanto potrebbe arrivare anche la decisione del tribunale sui ricorsi

Riace - il parere del ministero sul sindaco Trifoli : “Era ineleggibile al momento della candidatura” : Il sindaco di Riace Tonino Trifoli era ineleggibile in quanto dipendente del Comune nel momento in cui si è candidato. Lo ha scritto il ministero dell’Interno in una nota inviata alla Prefettura di Reggio Calabria il 13 settembre 2019. A pochi giorni dall’udienza sull’ineleggibilità del sindaco, che si terrà davanti al Tribunale di Locri, infatti, arriva il parere del ministero “sulla sussistenza della causa ostativa all’espletamento del mandato ...