Realme X2 ufficiale in Cina con Snapdragon 730G e fotocamera da 64 megapixel

Realme Q è ufficiale - ma non è niente di nuovo : Realme Q è ufficiale e altro non è che il Realme 5 Pro destinato al mercato cinese. Si presenta, infatti, con un display da 6,3 pollici a risoluzione Full HD+, con un rapporto screen-to-body pari al 90,6% e il notch a goccia. Il SoC montato sullo smartphone è il Qualcomm Snapdragon 712 con CPU octa-core, ad affiancarlo sono 4 […]