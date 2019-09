Rakitic Juventus | guerra tra il Barça e il croato | può arrivare a gennaio

Calciomercato Juventus - Rakitic a gennaio : pazza idea dallo United : Calciomercato Juventus- Dopo la sessione di mercato estiva, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche per quel che riguarda il mercato invernale. Come anticipato nei giorni scorsi, resta viva l’ipotesi di scambio tra Emre Can e Rakitic, con il centrocampista del Barcellona autentico pupillo di Sarri. La sensazione è che lo scambio potrebbe entrare nel vivo solamente nel caso in cui il centrocampista ...

Calciomercato Juventus – La Juventus non è riuscita a muoversi negli ultimi giorni di Calciomercato, problemi principalmente in uscita, a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra di mercato è il centrocampista Rakitic, il calciatore è rimasto al Barcellona ma secondo i rumors di mercato il croato era stato proposto al Psg nella trattativa Neymar. Il futuro di Rakitic ...

Calciomercato Juventus – Nuovo assalto a Rakitic a gennaio : il giocatore gradisce la destinazione : La Juventus proverà nuovamente a tornare alla carica per Ivan Rakitic: a gennaio i bianconeri proveranno a convincere il Barcellona, forti del gradimento del giocatore Ivan Rakitic sembra destinato a lasciare il Barcellona. Il centrocampista croato era stato inserito come contropartita nell'affare Neymar ma l'accordo fra Barcellona e PSG è saltato. Anche la Juventus aveva mostrato interesse per il giocatore, ma le contropartite ...

Rakitic-Emre Can - trattativa saltata per richiesta conguaglio della Juventus (RUMORS) : La Juventus ha chiuso un mercato sicuramente soddisfacente, soprattutto in tema acquisti, grazie agli arrivi di giocatori importanti come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Danilo e Buffon. Inoltre l'investimento in giovani (ceduti poi in prestito) come Romero e Pellegrini testimoniano la volontà bianconera di programmare anche per il futuro. Rivedibile però la strategia della società piemontese in merito alle cessioni: diversi calciatori ...

Il Barcellona vorrebbe Bernardeschi per cedere Rakitic alla Juventus : Questa sera alle ore 22 suoneranno le sirene che sanciranno la fine di questa sessione di mercato che per la Juventus, ma anche per tanti altri top-club, è stata molto faticosa soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Nonostante la chiusura imminente, Fabio Paratici prima della gara casalinga contro il Napoli non avrebbe escluso altri colpi in extremis. Le parole sibilline del ds bianconero si riferivano probabilmente ad una trattativa in ...