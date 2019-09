Quei migranti che bighellonano tutto il giorno nelle piazze

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Gian Paolo Serino Url redirect: https://www.nicolaporro.it/-che--il-/Icheil

NicolaPorro : Tra falsa accoglienza e burocrazia, molti migranti finiscono per le strade a mendicare o nelle piazze a bighellonar… - bloodynoodles : @FieroITALIANO1 @EnricoLetta Ma ancora parlate che con Salvini le ONG stavano in mare 15 giorni nonostante Francia… - INarratore : RT @NicolaPorro: Tra falsa accoglienza e burocrazia, molti migranti finiscono per le strade a mendicare o nelle piazze a bighellonare. La s… -