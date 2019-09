Psg | Neymar non è soddisfatto | “sono nel peggior momento della mia carriera”

Neymar - squalifica ridotta : torna col Bruges. Il Psg sorride : in Europa solo due partite senza il brasiliano : Buone notizie per il Psg: Neymar, in Champions, tornerà in campo prima del previsto. Il Tas di Losanna, infatti, ha ridotto la squalifica dell' attaccante da tre a due giornate e quindi il brasiliano salterà il primo turno in casa contro il Real Madrid e la trasferta in Turchia con il Galatasaray, m

Psg - ridotta la squalifica di Neymar : il brasiliano tornerà contro il Brugge in Champions League : Il Tas di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso del Paris Saint-Germain, riducendo da tre e due giornate la squalifica di Neymar in Champions League decisa dalla Uefa. Il brasiliano era stato sanzionato per il duro sfogo su Instagram dopo la sconfitta del Psg contro il Manchester United lo scorso 6 marzo, costata ai transalpini l’eliminazione agli ottavi. Neymar aveva definito “una vergogna” il rigore assegnato ai ...

Gli ultrà del Psg al padre di Neymar : “Vendi tuo figlio a Vila Mimosa” (zona di prostitute) : In occasione della partita contro lo Strasburgo, gli ultrà del Psg hanno esposto uno striscione di pessimo gusto indirizzato al padre di Neymar: “Neymar Sr., vendi tuo figlio a Vila Mimosa” Lo scrive As, spiegandone il significato: Vila Mimosa è una zona di Rio de Janeiro nota per i suoi livelli di prostituzione. Il padre del calciatore era al Parco dei Principi e ha visto lo striscione. La sua relazione con il club francese, ...

Neymar : “Volevo andar via - ma ora penso solo al Psg e a voltare pagina” : “È ora di girare la pagina”. Così la star del Psg, Neymar, al termine della sfida di ieri contro lo Strasburgo in Ligue 1 riferendosi all’infinita telenovela sul suo possibile trasferimento. “Non ho nulla contro i fan, niente contro il Paris Saint-Germain, tutti sanno che volevo andarmene, è quello che volevo. È ora di girare pagina, oggi, sono un giocatore del Paris Saint-Germain, darò tutto sul campo” ha ...

Gol Neymar - il brasiliano si riprende il Psg : magia in pieno recupero [VIDEO] : Era la sua giornata, in un senso o nell’altro. Era la prima partita di Neymar dopo l’estate turbolenta. Tanti pensieri, una serenità da ritrovare, una tifoseria contro (il comunicato di questo pomeriggio parla chiaro) e uno stadio pronto a fischiarlo ad ogni tocco di palla. Lui si impegna, ci prova, a volte si intestardisce e sbaglia, ma poi la decide da campione. PSG-Strasburgo non si sblocca, lo 0-0 è ormai prossimo. Ma in ...

Neymar e Psg di nuovo insieme - i tifosi non ci stanno : “Non può più sbagliare - ci sarà solo indifferenza” : Dopo la telenovela estiva, l’annuncio di Tuchel e il rientro in gruppo col PSG per Neymar. L’asso brasiliano torna a giocare con i francesi in seguito alle note vicende degli ultimi mesi. Ma i tifosi della compagine parigina hanno fatto ben capire da che parte si schiereranno. Ecco uno spaccato della lettera aperta del Collectiv ultras Paris (Cup), che ha preso posizione in merito. “Non ha più il diritto di sbagliare e il ...

Psg - ecco Neymar. Tuchel : “E’ in gruppo ed è pronto per giocare - ritroverà il sorriso” : Finita la telenovela (per ora?), Neymar cerca adesso un po’ di tranquillità. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del PSG Thomas Tuchel parla dell’asso brasiliano: “E’ in gruppo. Sono molto contento che si sia chiuso il mercato. Lui è a disposizione per domani e pronto per giocare. Ormai è stato tutto deciso e voglio guardare avanti. Ora spetta a me decidere ma sono sicuro che Neymar ritroverà il suo ...

Mundo Deportivo : Psg e Barcellona trattano ancora per Neymar : Si pensava, anzi si sperava che con la chiusura del mercato si fossero chiusi anche i tormentoni che lo avevano animato ed invece sembra che la story tra Neymar e il Barcellona sia ancora piuttosto viva e attuale. A rivelarlo è stato il padre del campione brasiliano “Le due società sono ancora al lavoro“, a Fox Sport, come riportato da Mundo Deportivo. Il problema è stato che Neymar non aveva una clausola rescissoria e non esisteva ...

Psg - Icardi è già testimonial e si riapre il caso Neymar : la trattativa con il Barcellona non è chiusa : Mauro Icardi utilizzato dal PSG per promuovere la partita contro lo Strasburgo, mentre a Neymar torna il mal di pancia: il padre del giocatore strizza l’occhio al Barcellona Icardi e Neymar sono stati i nomi più caldi del mercato estivo. Entrambi scontenti della propria situazione nelle rispettive squadre, ma con obiettivi differenti: Icardi avrebbe voluto restare all’Inter a giocarsi le sue chance con Conte, Neymar sarebbe ...

Calciomercato Juventus - il retroscena dalla Gb : la super offerta con contropartita al Psg per Neymar : La Juventus ha tentato veramente di piazzare il colpo Neymar negli ultimi giorni di Calciomercato, lo sostiene la ‘Bbc’, secondo cui la proposta dei bianconeri al Psg era veramente di quelle importanti: 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. offerta respinta dal club di Ligue 1, stesso esito per la trattativa con il Barcellona, il brasiliano alla fine è rimasto al Psg tra il disappunto. Gli ultimi giorni di ...

Neymar progetta l’addio al Psg nel 2020 : l’articolo 17 della FIFA ne favorisce la risoluzione del contratto : Neymar pronto a dire addio al PSG nel 2020: il brasiliano proverà a sfruttare l’articolo 17 della FIFA che ne favorirebbe la risoluzione del contratto Ha forzato in ogni modo la cessione, il PSG si era convinto a lasciarlo partire diminuendo anche la richiesta di 200 milioni, ma nelle ultime ore di mercato, il Barcellona non è riuscito a piazzare l’affondo decisivo. Neymar è dunque rimasto nella ‘prigione dorata’ ...