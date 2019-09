Pronostici Serie A | le quote di William Hill per la quinta giornata

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Il calcio d’inizio delladi campionato è affidato a Verona e Udinese, che si fronteggeranno alle ore 19.00: avanti neila formazione di casa che, forte dei 2.60 associati alla sua vittoria, cercherà di mettere a segno tre punti preziosi. Nelle ultime cinque partite interne diA i gialloblù hanno ottenuto solo un punto. Un eventuale successo non farebbe che confermare anche la bella prestazione messa in campo contro la Juventus nella scorsa. Più alto il moltiplicatore assegnato ai friulani, la cui vittoria varrebbe quasi tre volte la posta (2.90). Il pareggio è offerto a quota 3.20. In serata sarà il turno della Juventus, ospite in casa del Brescia. Favoritissimi i bianconeri (1.55), che affronteranno Balotelli, new entry tra i biancocelesti. La partita dei padroni di casa sembra in salita, visti i 6.50 offerti daper il segno ...

