Pronostici Serie A | i consigli di CalcioWeb della 5^ giornata | la Lazio può sorprendere

Pronostici Serie A : Chiellini ancora out e Balotelli in - ma per i bookies la porta bianconera rimarrà inviolata : Pronostici Serie A – Serie A di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Ad aprire le danze, dopo Verona-Udinese, Brescia e Juventus si fronteggiano in un match che promette spettacolo nonostante il distacco tra le due formazioni (6 punti da un lato, 10 dall’altro). Entrambe le squadre arrivano da due vittorie, e questa volta il Brescia potrà contare sul rientro ufficiale di Mario Balotelli, che ha scontato i quattro turni di ...

Pronostici Serie A - le quote di Sisal Matchpoint per gli anticipi di domani : Neanche il tempo di archiviare la 4° giornata che il campionato riparte con il turno infrasettimanale valido per la 5° giornata. Tra gli anticipi, Brescia-Juventus, una sfida che suscita interesse soprattutto per il ritorno sui campi della Serie A di Mario Balotelli. Il bresciano, dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, è pronto a scendere in campo e, quello contro i campioni d’Italia, sarà un importante banco prova. Le Rondinelle ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : Lecce per l'impresa casalinga - 4giornata - : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite della quarta giornata del massimo campionato. Il Lecce punta all'impresa casalinga contro il Napoli.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse 4giornata : altra goleada per la Roma? : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della quarta giornata del massimo campionato. La Roma va alla ricerca di un'altra goleada.

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb per il girone C : regna l’equilibrio - il Bari rischia tantissimo : Pronostici Serie C – E’ stata da molti definita una B2 – per piazze grandi e gloriose e organici di categoria superiore – il girone C di terza Serie si appresta a vivere la sua quinta giornata. Tantissime le gare aperte di questo turno, trasferte molto insidiose per quasi tutte le big e voglia di riscatto ai massimi livelli per chi ha ‘steccato’ nell’ultimo weekend. Questi i consigli di CalcioWeb ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 4^ giornata : Milan-Inter da Under - colpaccio Fiorentina : Pronostici Serie A – Dopo una tre giorni di coppe europee, torna in campo la Serie A. Si gioca la 4^ giornata, un turno di ricco di spunti e match interessanti. Il programma si apre al venerdì con Cagliari-Genoa. Tre anticipi del sabato Udinese-Brescia, Juventus-Verona e il derby Milan-Inter. Domenica all’ora di pranzo di scena Sassuolo-Spal. Alle 15 Bologna-Roma, Lecce-Napoli e Sampdoria-Torino. Alle 18 si gioca ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 4^ giornata : fattore campo per Benevento - Pescara e Empoli : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, si gioca la 4^ giornata. Il turno prende il via con l’anticipo del venerdì, Frosinone chiamato al riscatto dopo il ko contro l’Entella, servono i tre punti in casa contro il Venezia. Match davanti al pubblico amico per il Benevento contro il Cosenza, il Crotone impegnato in trasferta contro la Cremonese in una partita che si preannuncia scoppiettante. ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote : Juventus favorita a Firenze : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse sulle partite della terza giornata di campionato. La Juventus parte favorita sul campo della Fiorentina.

Pronostici Serie A - le quote di Plantewin365 per la terza giornata : poche sorprese : Pronostici Serie A, le quote di Planetwin365 per la terza giornata del massimo campionato italiano. Vittoria della Juve a Firenze a 1,70, vittoria dell’Inter con l’Udinese a 1,31 e, ancora più basso, successo del Napoli contro la Sampdoria: 1,25. Per i viola e la Samp c’è qualche tifoso che si affida al segno X. La quota per i pareggi di Fiorentina-Juventus è data a 3,65, quella di Napoli-Sampdoria a 6,25. Lautaro ...

Pronostici Serie C - riscatto Catania e Teramo : si ferma la Ternana? : Pronostici Serie C – Va in scena un turno molto interessante in Serie C. In particolare il girone C ha confermato le attese, rivelandosi molto avvincente già in queste prime giornate. Molte le partite equilibrate sulla carta nel girone centro-meridionale, con le squadre che promettono spettacolo. I Pronostici di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Serie C, I Pronostici DI CALCIOWEB Catania-VITERBESE 1 – Il Catania ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Genoa-Atalanta ‘piatto’ forte - e non a caso giocano a pranzo… : Pronostici Serie A – Al via in questo weekend la terza giornata del massimo campionato italiano, le 20 squadre del nostro torneo tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Si comincia domani alle 15 con Fiorentina-Juventus, poi il Napoli e l’Inter che ospitano rispettivamente la Sampdoria nel pomeriggio e l’Udinese in serata. Interessante ‘antipasto’ della domenica tra Genoa e Atalanta, tre sfide alle 15 ...

Pronostici Serie B - 3^ giornata : i consigli di CalcioWeb - vittorie per Cittadella e Frosinone : Pronostici Serie B – Dopo la pausa della scorsa settimana torna il campionato di Serie B, la stagione è appena iniziata ma il torneo cadetto ha già fornito indicazioni. Il turno si apre con la partita tra Pordenone e Spezia, sfida affascinante tra due squadre che possono rappresentare le sorprese della stagione. Match davanti al pubblico amico per l’Ascoli contro il Livorno, sfida tra due squadre ancora a zero punti, il ...

Pronostici Serie A - le quote di Better per il campionato italiano : Il campionato di Serie A è iniziato da due giornate, chiaramente sono ancora tanti i dubbi riguardo a cosa riserverà il torneo. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata per i lungimiranti. Per la vincente del tricolore è la Juve, reduce da 8 scudetti consecutivi, la superfavorita ed è quotata a 1,65, seguono Inter e Napoli a 4,00, Milan a 25,00, Lazio e Roma a 35,00, ...

Pronostici Serie A – Juve ancora favorita - l’antagonista adesso è l’Inter : le quote di Sisal Matchpoint : Dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Juventus, scendono le quotazioni del Napoli quale principale antagonista dei bianconeri nella lotta scudetto. Anche quest’anno sembra difficile poter scucire il tricolore dal petto dei Campioni d’Italia, che restano nettamente i favoriti secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 1.45. Il Napoli scivola in terza posizione, a quota 6.00, e viene superato dall’Inter di Conte – a punteggio pieno ...