Prodotto dolciario ritirato dagli scaffali | pericoloso per la salute MARCHIO E LOTTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) La catena di supermercati Cadoro ha pubblicato il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon a causa della presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. I lotti incriminati sono i seguenti: n°080220 con scadenza 08/02/2020, venduto in confezioni da 130 grammi; n°180720 con scadenza 18/07/2020, venduto in confezioni da 130 grammi. A scopo precauzionale Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori allergici o intolleranti al lattosio di non consumare il preparato per crème caramel con i numeri disegnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto per il rimborso. Per i consumatori che non soffrono di allergie o intolleranze al latte, ilè sicuro e può essere consumato tranquillamente. (A destra l’immagine del) L'articolo: ...

