Probabili formazioni Napoli-Cagliari | Ancelotti si affida ancora a Milik

Probabili formazioni Inter-Lazio : dubbi davanti per Conte e Inzaghi : Probabili formazioni Inter-Lazio – La capolista nerazzurra, a punteggio pieno, cerca il quinto squillo consecutivo dopo l’entusiasmo per la vittoria nel derby. Ma Antonio Conte è alla quarta partita in dieci giorni e potrebbe far rifiatare qualcuno. Come ad esempio Lukaku, che si porta ancora dietro qualche problemino alla schiena. Il tecnico dell’Inter scioglierà i dubbi solo all’ultimo, ma se il belga non dovesse ...

Probabili formazioni SERIE B/ Moduli e mosse : Da Cruz leader dei bianconeri : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: Moduli, mosse e scelte degli allenatori per le partite della quinta giornata del campionato cadetto.

Probabili formazioni NAPOLI CAGLIARI/ Diretta tv : ci sarà spazio per Llorente? : PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI, Diretta tv: le notizie alla vigilia circa moduli e titolari per Ancelotti e Maran nella 5giornata di Serie A.

Probabili formazioni Genoa-Bologna - tornano Pinamonti e Palacio : Probabili formazioni Genoa-Bologna – Si torna in campo per la quinta giornata di Serie A. Due squadre in cerca di riscatto sono Genoa E bologna, che si affrontano al “Luigi Ferraris” mercoledì alle 21. La squadra di Andreazzoli è reduce dalla sconfitta di Cagliari. Il tecnico tornerà a schierare Pinamonti dal 1′, così come Barreca e Ghiglione. Dubbi su Cristian Zapata che potrebbe lasciare il posto a Biraschi. Anche ...

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria - Vlahovic titolare - sorpresa Caprari : Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria – Fiorentina e Sampdoria scendono in campo per la quinta partita della loro stagione in Serie A. I blucerchiati si sono risollevati con la vittoria contro il Torino, dopo l’avvio shock di campionato. Viola senza vittorie dall’arrivo di Montella e che cercano disperatamente i tre punti, sfumati a Parma contro l’Atalanta per un gol nel recupero. Montella conferma la difesa a ...

Probabili formazioni 5^ giornata : fuori Ronaldo - Dybala e Higuain dal 1'. Roma con Zaniolo. Inter - dubbio Lukaku : Probabili formazioni 5 giornata- Archiviata la 4^ giornata di campionato, tutto pronto per il turno infrasettimanale valido per il 5° turno. Juventus impegnata a Brescia, Inter-Lazio e Napoli-Cagliari. Aprirà le danze la sfida tra Verona e Udinese, con padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Leggi anche: Pagelle e […] L'articolo Probabili formazioni 5^ giornata: fuori Ronaldo, ...

Probabili formazioni INTER LAZIO/ Diretta tv : ballottaggio aperto Luiz Felipe-Vavro : PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO, Diretta tv: le notizie alla vigilia per la 5giornata di Serie A. Inzaghi in dubbio tra Luiz Felipe e Vavro in difesa.

Probabili formazioni ROMA ATALANTA/ Diretta tv : gioca Juan Jesus - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA, Diretta tv: le notizie alla vigilia circa moduli e titolari di Fonseca e Gasperini nella 5giornata di Serie A.

Probabili formazioni Roma-Atalanta - dubbi in avanti per Gasperini : Probabili formazioni Roma-Atalanta – Umori contrapposti per giallorossi e nerazzurri in vista della sfida di domani alle 19 all’Olimpico valevole per la quinta giornata di Serie A. Terza partita in una settimana per i ragazzi di Fonseca, che a Bologna hanno ottenuto la terza vittoria di fila tra campionato ed Europa League. Qualche rotazione per il tecnico portoghese, specie davanti, dove ritorna Zaniolo dal primo minuto dopo ...

Probabili formazioni BRESCIA JUVENTUS/ Quote - anche De Sciglio è out - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA JUVENTUS: le Quote della partita e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la quinta giornata della Serie A.

Brescia Juventus Probabili formazioni : out CR7 - Sarri rivoluziona l’attacco! : Brescia Juventus probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come noto, Sarri dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, il quale starà fermo ai box a causa di un problema muscolare all’adduttore. Spazio al solito 4-3-3: Szczesny riprenderà il suo posto tra i pali. Danilo potrebbe essere dirottato a sinistra con Cuadrado terzino destro. De Ligt ritornerà in campo dal 1′ al fianco di Bonucci. ...

Napoli-Cagliari - le Probabili formazioni : Manolas e Younes ancora in dubbio - dal 1' Lozano : Napoli-Cagliari, le probabili formazioni del match Napoli Cagliari probabili formazioni| Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle possibili scelte di Napoli e Cagliari per la gara di mercoledì sera al San Paolo. Domenica pomeriggio gli azzurri hanno vinto agevolmente in quel di Lecce con una prestazione superlativa di una buona parte della squadra vista in campo. Le cosiddette seconde linee hanno garantito affidabilità e risultato e quindi ...