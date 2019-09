Presunto flirt Brozovic-Wanda Nara | il croato passa alle vie legali | presentata una

Brozovic e Wanda Nara - svolta sul Presunto flirt : indagati autori e testate che ne parlarono : Brozovic e Wanda Nara, le voci su un presunto flirt tra i due, l’anno scorso, aveva reso bollente lo spogliatoio dell’Inter: speculazioni, in un periodo in cui iniziò il rapporto tempestoso tra l’argentino Icardi e il club nerazzurro, culminato poi con la cessione al Paris Saint-Germain. E Brozo, questa mattina, ha messo a segno un colpo importante in questa vicenda: il secondo in due giorni, dopo il gol nel derby contro il ...

Giulia Cavaglià chiarisce sul Presunto flirt con Francesco Sole : 'Sto bene - ma è un amico' : Per Giulia Cavaglià, tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne, è giunto il momento di voltare pagina dopo la fine della sua brevissima relazione con Manuel Galiano? Nel corso delle ultime giornate si sono fatti sempre più insistenti i rumors riguardanti un possibile flirt in corso tra la Cavaglià e Francesco Sole, noto al grande pubblico per essere stato tra i primi youtuber ad avere successo e a finire in televisione (alla conduzione di ...