Porsche Taycan - Al volante della prima elettrica di Stoccarda

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Che laandasse forte me lo aspettavo e, in un certo senso, lo davo per scontato. Ma in una maniera così smodata, sinceramente no. Una partenza da fermo con la Turbo S da 761 cavalli è unesperienza che a memoria non ho mai provato, anche con dodici cilindri e la medesima potenza dietro alla testa. Lo stacco iniziale è realmente brutale. Anche se sono preparato alla partenza, i muscoli del mio collo nulla possono contro la veemenza dei 1.050 Nm e non riesco a trattenere quel sorriso inebetito che, solitamente, ti si stampa in faccia allaaccelerazione longitudinale di un tostissimo rollercoaster. Noto con piacere, peraltro, che il cosiddettoelectric sport sound, funziona: grazie al sistema (disattivabile) che enfatizza i rumori del powertrain elettrico, con il launch control attivo avverti un suono simile a quello di un propulsore termico che sta ...

