Pokémon Masters | migliori Unità Attaccante | Aiutante e Tecnico

Pokémon Masters : cosa sono e come funzionano le Unità : Pokémon Masters, il nuovo titolo free to play per iOS e Android, sta conquistando tutti. Una componente fondamentale del gioco sono le Unità; queste ultime consistono nella coppia formata dall’allenatore e dal proprio Pokémon. Per leggi di più...

Pokémon Masters : come salire di livello velocemente : Per potenziare le proprie Unità in Pokémon Masters, disponibile per Android ed iOS, e diventare quindi più forti, risulta fondamentale salire di livello. Proprio per tale motivo, in questo articolo, vi illustreremo come fare. come leggi di più...

Pokémon Masters : lista Pokémon che non possono evolversi : Ogni Allenatore Pokémon sa benissimo che aumentare il livello e potenziare le proprie Unità risulta di fondamentale importanza. Molti mostriciattoli che tanto amiamo diventano ancor più forti attraverso le Evoluzioni che, oltre ad aumentare i leggi di più...

Pokémon Masters : come effettuare Evoluzioni e Mega Evoluzioni : Pokémon Masters sta scalando le classifiche di download molto velocemente; il nuovo gioco free to play sui tanto amati mostriciattoli, disponibile per dispositivi iOS e Android, sta riscuotendo un successo davvero inaspettato. Anche in questo leggi di più...

Pokémon Masters ha incassato 26 milioni di dollari nella prima settimana : Il nuovo gioco mobile dei Pokémon, Pokémon Masters, ha guadagnato $ 26 milioni nei suoi primi sette giorni, secondo le stime di Sensor Tower. In questa statistica non è inclusa la Cina.Pokémon Masters è uscito il 29 agosto. Mentre molte esperienze Pokémon si concentrano sulla cattura e la raccolta dei mostri tascabili, in Masters i giocatori si ritroveranno al comando di una squadra di tre Unità e lotteranno in tempo reale sferrando una mossa ...

Pokémon Masters a quota 10 milioni di download in soli 4 giorni : Il gioco mobile free-to-play Pokémon Masters è uscito da soli quattro giorni e DeNA ha annunciato che ha già raggiunto quota 10 milioni di download.Il tweet osserva che mentre si è raggiunta effettivamente la cifra di 10 milioni di download in quattro giorni, ci sono alcune regioni che sono state in grado di ottenere il gioco prima del suo lancio globale.Ecco il tweet dell'annuncio dall'account giapponese ufficiale:Leggi altro...

Pokémon Masters è l'applicazione per iPhone più scaricata in 27 paesi : Nella giornata di ieri è stata annunciata l'uscita di Pokémon Masters, un nuovo titolo disponibile per dispositivi mobile. In un solo giorno, attraverso i dati di Sensor Tower, sembra che l'applicazione, su iPhone, sia stata la più scaricata in 27 paesi.Questi dati ci consentono di osservare inoltre che il gioco ha superato in termini di download anche Pokémon Quest, che ha debuttato al secondo posto lo scorso anno sempre su smartphone.Per ...

Trucchi Pokémon Masters : le 5 dritte da imparare subito : (Foto: DeNa Co. Ltd.) Appena il tempo di rilasciarlo sugli store che Pokémon Masters è già diventato campione di incassi in tutto il mondo, guidando la classifica su App Store per iPhone in ben 17 paesi al momento della stesura di questo articolo. E su Android non è da meno, attualmente prima in Italia nei giochi più di tendenza. Quali sono i Trucchi più preziosi da imparare subito per iniziare al meglio il proprio cammino da allenatori nel ...

Pokemon Masters gratis su smartphone/ L'erede di Pokemon Go su iOS e Android : Pokemon Masters gratis su smartphone: sbarca su Android e iOS L'erede di Pokemon Go che avrà però delle caratteristiche molto diverse dallo stesso.

Pokémon Masters è ora disponibile gratuitamente per Android ed iOS : Pokémon Masters è disponibile per i dispositivi Android ed iOS a poco più di un mese dopo l'apertura dopo l'apertura delle pre-registrazioni al pubblico.Il gioco riporta facce familiari dei giochi principali, vecchi allenatori di cui potreste essere affezionato come Brock e Misty. Il gioco si svolge su un'isola in cui si tiene la Lega Pokémon Masters, ed il vostro scopo sarà di associare ciascuno dei vostri allenatori con un Pokémon, mettendovi ...

Arriva Pokémon Masters su iPhone e Android : come scaricarlo gratis da App Store e Google Play : I mostriciattoli tascabili di Nintendo tornano su dispositivi mobile con Pokémon Masters. E lo fanno nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, come annunciato dalla stessa compagnia di Kyoto e dagli sviluppatori di DeNA Corporation. Dopo il grande successo del "cugino" Pokémon GO - ancora sulla cresta dell'onda dopo tre anni dal lancio! -, Pikachu e i suoi colorati amici invadono nuovamente i device iOS e Android, con un titolo da poter scaricare ...

Pokémon Masters arriva sul Play Store con un raduno di allenatori storici e un nuovo gameplay : Dopo il breve periodo di pre-registrazione, Pokémon Masters è ora disponibile per tutti. Come visto nel precedente articolo, Pokémon Masters è un gioco di ruolo ambientato nell'isola di Pasio dove si svolge il World Pokémon Masters, un torneo in cui si combatte tre contro tre. L'articolo Pokémon Masters arriva sul Play Store con un raduno di allenatori storici e un nuovo gamePlay proviene da TuttoAndroid.

Pokèmon Masters sarà disponibile la prossima settimana : Pokémon Masters è il nuovo titolo dedicato ai mostri tascabili sviluppato da Nintendo e DeNA, che sbarcherà su dispositivi mobile dalla prossima settimana. Nintendo ha annunciato che il nuovo gioco sarà disponibile a partire dal 29 agosto e che prevederà scontri 3 contro 3 in tempo reale.Il gioco inoltre si basa sulla raccolta dei cosiddetti Sync Pairs (ovvero le coppie composte dall'Allenatore e Pokémon di riferimento, schierabili dai ...