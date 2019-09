Pippo Baudo | ' Sarri inadatto | credo abbia fatto male ad accettare la proposta della Juve'

Pippo Baudo ci va giù pesante : 'La Tv di oggi è troppo monotona' : Pippo Baudo ha concesso un'interessante intervista al Corriere della sera ed ha parlato di Tv, bocciando i programmi attuali e scagliandosi contro i reality, rei a suo dire di creare palinsesti uguali in tutte le reti. Tra gli argomenti affrontanti anche i programmi condotti da Maria De Filippi, Carlo Conti, Gerry Scotti e Paolo Bonolis, ritenuti personaggi di grande carisma, ma con programmi un po' troppo monotoni a distanza di anni. 'Non ...

Pippo Baudo : “Non sopporto più i programmi di cucina in tv. Lorella Cuccarini? Ho un debole per lei” : “E’ un periodo di crisi, non c’è varietà e ideazione di nuovi programmi. I palinsesti sono tutti uguali. E’ anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perché è più facile proporre elementi familiari per il pubblico piuttosto che rischiare con un programma ex novo. Aumentano i canali, aumentano i programmi, ma non aumentano le idee. Non sopporto più i programmi di cucina in tv, si mangia a tutte le ore e ...

Pippo Baudo : «I palinsesti sono tutti uguali. Non sopporto più la cucina in tv. Nostalgia di un programma mio? L’eta c’è - come potrei concorrere con la Balivo?» : Pippo Baudo “E’ un periodo di crisi, perché non c’è varietà e ideazione di programmi. I palinsesti sono tutti uguali“. Parola di Pippo Baudo, oggi spettatore di una tv che, ai suoi occhi, è diventata moribonda, priva di idee. Un’omologazione che a detta sua nasce anche a causa dei troppi reality e talent che hanno dominato e ‘contaminato’ il piccolo schermo: “E’ anche colpa dei reality e ...

Pippo Baudo : "Non mi sono mai sentito Napoleone. La D'Urso? Da giovane diceva 10 parole - ora 10 milioni" : “In tv i palinsesti sono tutti uguali”. Parola di Pippo Baudo che, con i suoi 83 anni e 60 di carriera, si racconta al Corriere della Sera e dice la sua sul piccolo schermo dei giorni nostri. Quando gli domandano quale sia il genere televisivo che proprio non sopporta, Baudo risponde deciso: Non sopporto più la cucina in tv, si mangia a tutte le ore e i programmi sono tutti uguali.Le cose non vanno meglio quando si ...

Pippo Baudo : "Palinsesti tutti uguali. L'età c'è : come potrei competere con la Balivo?" : E' un fiume in piena Pippo Baudo nell'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Il decano dei presentatori italiani sarà in giornata ospite di Pordenonelegge, la rassegna letteraria nel corso della quale presenterà l'autobiografia Ecco a voi.Il conduttore di Militello descrive in questo modo lo stato del piccolo schermo nostrano: "E' un periodo di crisi, non c'è varietà e ideazione di nuovi programmi. I palinsesti sono tutti uguali. ...

Pippo Baudo : La rivalità con Mike Bongiorno? Faceva parte del gioco : Sono passati ben 10 anni dalla morte di Mike Bongiorno e, a ricordare l’amico e collega, è proprio Pippo Baudo, considerato da molti l’acerrimo rivale del compianto conduttore. Una nomea che, in realtà, non corrisponde alla realtà perché, come rivelato proprio da Baudo in una intervista a Il Fatto Quotidiano, fu inventata a tavolino da Mike Bongiorno consapevole che “gli italiani adorano le contrapposizioni”. Così, ricordando il primo incontro ...