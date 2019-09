Pino Arlacchi spiega perché ha deciso di fare il consulente di Maduro

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma. “E’ vero: il governo del Venezuela mi ha nominato suo”. Sociologo, ex parlamentare, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore dell’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine,conferma al Foglio l’indiscrezio

ClaudioZavatti1 : RT @CCKKI: La mucca saudita che si è macellata da sola, di Pino Arlacchi. 'L'#ArabiaSaudita è una pompa di benzina post-moderna (tirannia… - XMERIDIO78 : RT @Lantidiplomatic: 'Il problema ora è che, invadendo lo Yemen e facendosi fare a pezzi senza reagire metà della sua industria petrolifera… - Ezio592702 : RT @Lantidiplomatic: La mucca saudita che si è macellata da sola - Pino Arlacchi -