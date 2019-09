Pesaro-Fortitudo Bologna basket oggi in tv | orario | canale e streaming

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Si apreil campionato italiano di. L’edizione 2019/2020 della Serie A comincia con la sfida Carpegna Prosciutto– Pompea. E’ il grande ritorno della, che si presenta ai nastri di partenza con il grande colpo Pietro Aradori, che è passato da una sponda all’altra di(è stato alla Virtus nelle ultime stagioni). Non ci sarà Henry Sims per un infortunio alla mano, ma coach Martino potrà contare sull’esperienza del gruppo italiano, capeggiato oltre che da Aradori anche da Stefano Mancinelli e Daniele Cinciarini. Particolare attenzione anche sulla guardia canadese Kassius Robertson. Dall’altra partevuole cominciare bene la sua stagione, dopo le difficoltà delle ultime. I marchigiani non avranno a disposizione il giovane Paul Eboua. La VL si aspetta molto da Federico Mussini ed anche ...

