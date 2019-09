Pericolo farmaci con ranitidina | vietati questi prodotti da banco

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) L'Agenzia italiana per il farmaco scende nuovamente in campo, disponendo il ritiro di altri medicinali condopo il richiamo di 195 altre panacee prodotte dalla società indiana Saraca Laboratories (per la presenza di una sostanza impura potenzialmente cancerogena). Come riportato dal 'corriere.it', tra idi cui è stato disposto il ritiro precauzionale alcuni medicinali dacontenenticomunemente impiegati per il trattamento di bruciori gastrici, reflusso ed ulcere. Sono circa 516 i lotti della lista diffusa dall'Aifa, tra cui il Ranidil (fiale, sciroppo e compresse), lo Zantac, l'Hexal (iniettabile), lo Zentiva, il Raniben (compresse), laEg 300 mg ed il Buscopan antiacido (compresse effervescenti ad 75 mg, di cui 12 i lotti potenzialmente dannosi che si raccomanda di non consumare). La faccenda è vasta ed articolata, pertanto è molto ...

