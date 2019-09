Perché in Italia gli asili nido aziendali sono così pochi

Vaccini - #PerchéSì? Il viaggio nell’Italia che comunica il valore della prevenzione : Sono più di cinquanta i progetti candidati quest’anno alla seconda edizione del contest promosso da Sanofi Pasteur, la divisione Vaccini di Sanofi, nell’ambito del progetto #PerchéSì, il primo laboratorio di idee dedicato in Italia alla comunicazione del valore della vaccinazione. Sono campagne di comunicazione sviluppate e lanciate da università, centri di ricerca, associazioni, società scientifiche, ASL e distretti sanitari per promuovere ...

Ora solare - quando e Perché cambia l’orario : potrebbe essere l’ultima volta in Italia : Domenica 27 ottobre torna l'ora solare: le lancette saranno spostate un'ora indietro dalle 3 alle 2 del mattino, le giornate si accorceranno ma si dormirà un'ora in più fino all'ultimo weekend di marzo 2020, quando tornerà l'ora legale. Ma questa potrebbe essere l'ultima volta, dopo le nuove direttive dell'Unione europa che ha lasciato ai paesi membri la possibilità di decidere se abolire o mano il passaggio dall'ora solare a quella legale e ...

Perché non è vero che il libro di Giulia De Lellis è il più venduto in Italia : Il libro di Giulia De Lellis è primo in classifica su molti siti e-commerce ma non lo è (ancora) nelle librerie Italiane: questo Perché i lettori dell'e-commerce e quelle delle librerie sono diversi tra loro. In ogni caso dalla settimana prossima "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!" entrerà nella classifica ufficiale e capiremo se supererà "L'istituto" di Stephen King.Continua a leggere

Giorgia Meloni chiude Atreju : "Perché siamo sovversivi". Fratelli d'Italia - orgoglio di destra : la denuncia : "siamo sovversivi? Sì, difenderemo sempre Dio, patria e famiglia". Giorgia Meloni chiude l'edizione 2019 di Atreju, festa di Fratelli d'Italia, con "qualcosa di destra". "Ci dicono che siamo un nemico, pericolosi sovversivi. Non ci preoccupiamo - tuona la presidente FdI dal palco romano -. Sì, se c'

Italia Sì - Marco Liorni e il gelo in studio : "Ma Perché..." - la domanda di Adriano Panatta su Greta Thunberg : "Ma perché Greta non sorride mai?". Adriano Panatta getta il conduttore Marco Liorni e lo studio di Italia Sì (Raiuno) nel gelo più totale quando, candidamente, chiede il motivo dell'espressione sempre seriosa di Greta Thunberg, la baby-paladina degli ecologisti di tutto il mondo. Leggi anche: "Raga

Lotti ha spiegato Perché non ha seguito Renzi a Italia Viva : “Alla fine di una complessa settimana per la politica Italiana e dopo la formazione dei nuovi gruppi parlamentari di Italia Viva, credo sia giusto e doveroso per me spiegare le ragioni della mia convinta scelta di rimanere nel Partito democratico”. Luca Lotti, Renziano doc, già ministro dello Sport nel governo Gentiloni, scrive una lettera a Il Foglio per spiegare non ha seguito Matteo Renzi in Italia viva ed è rimasto nel partito di Nicola ...

Costituzione italiana rigida : cosa significa e Perché è scritta così : Costituzione italiana rigida: cosa significa e perché è scritta così La Costituzione italiana è la fonte di diritto per eccellenza nel nostro paese. Essa è anche definita come la legge fondamentale dello Stato italiano ed è posta al vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico italiano. Talvolta si sente parlare di “Costituzione rigida” o di “rigidità della Costituzione”: vediamo allora perché è ...

Prandelli commenta le italiane in Champions : “Troppe aspettative sull’Atalanta. Sarri? Uno scandalo Perché…” : L’ex ct dell’Italia Cesare Prandelli ha commentato ai microfoni di Sky Sport il cammino delle quattro italiane in Champions League: esordio con vittoria per il Napoli, pari per Juve ed Inter, sconfitta pesante per l’Atalanta. Le parole dell’allenatore. “Juventus e Napoli sono state molto convinte del proprio ruolo, stanno oliando i loro meccanismi, sono sulla buona strada. Sull’Atalanta c’erano ...

Daniela Sbrollini - neo-renziana scarica il Pd : "Perché Italia Viva mi ha convinto". Duro colpo per Zingaretti : "Un magone enorme. Sono tre notti che non dormo". Spiega così il passaggio a Italia Viva, Daniela Sbrollini, senatrice del Veneto, che ha abbandonato il Partito democratico per sposare il nuovo progetto di Matteo Renzi. La Sbrollini non ha agito a cuor sereno. Da sempre infatti vanta una lunga esper

Beatrice Lorenzin entra nel Pd - schiaffo a Matteo Renzi : "Perché non scelgo Italia Viva" : Che botta per Matteo Renzi, il quale incassa un primo, sostanziale, gran rifiuto. Si parla di Beatrice LoRenzin, ministro della Sanità ai tempi del governo del rottamatore, quando faceva parte di Ncd. Già, perché la LoRenzin ha deciso di entrare nel Pd, snobbando così la nuova creatura politica di R

Stallo in Libia e zero controlli. Ecco Perché arrivano più migranti in Italia : Stallo nella guerra in Libia e meno controlli in Italia: Ecco i due elementi favoriscono le partenze verso l'Italia migranti Mauro Indelicato ?Url redirect: https://it.insideover.com/migrazioni/Ecco-perche-aumentano-le-partenze-di-migranti-dalla-Libia.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirectStallo in Libia e ...

Trapianti - la storia di Elena la più giovane donatrice italiana di midollo : “Ecco Perché ho donato” : “Si dona il sangue, ma io non avevo mai pensato a donare il midollo. Ho sentito parlare di questa possibilità dopo un incontro organizzato da una professoressa a scuola, mi sono iscritta nell’estate del 2018 e pochi mesi dopo sono stata chiamata: c’era un paziente compatibile. Il trapianto è andato bene, e ho potuto scrivere una lettera alla persona che ha ricevuto le mie cellule, per augurargli in bocca al lupo. La sua ...

Italiani "a carico" : il 49 - 29% non paga tasse Perché dichiara di essere troppo povero : Solo 30 milioni di cittadini su 60 milioni di abitanti hanno presentato una dichiarazione dei redditi positiva. Per quanto...

«C’era una volta a Hollywood» esce (finalmente) in Italia. Perché vederlo : «Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal setBrad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme in uno stesso film, diretti da Quentin Tarantino. È il sogno divenuto ...