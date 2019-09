Per pubblicare le sue foto su Facebook | lascia sola la figlia di sei mesi nella vasca | la

Ventimiglia - 23enne stupra un disabile e chiede 400 euro Per non pubblicare il video : Un disabile senza fissa dimora è stato violentato in un casolare abbandonato nella campagna di Ventimiglia. Dopo la violenza ha chiesto aiuto alla polizia, che ha arrestato un maghrebino di 23 anni, irregolare in Italia. È accusato di violenza sessuale e anche di tentata estorsione per aver preteso dalla vittima 400 euro per non pubblicare su internet un video di quanto accaduto.Continua a leggere

Marocchino stupra 55enne disabile e poi gli estorce denaro Per non pubblicare il video : Il disabile è stato accompagnato in un casolare abbandonato della periferia di Ventimiglia, dove il giovane magrebino ha abusato di lui; dopodiché gli ha chiesto 400 euro per non divulgare il filmato della violenza. Un Marocchino, di 26 anni, ha stuprato un disabile italiano di 55 anni, senza fissa dimora, all’interno di un casolare abbandonato e, come se ciò non fosse già abbastanza, gli ha pure chiesto 400 euro per non pubblicare su internet ...

Stocazzo Editore - la casa editrice di Maurizio Sbordoni : “Oggi Per pubblicare basta essere famosi. Anche come miglior schiacciatore di zanzare al mondo” : Maurizio Sbordoni è uno scrittore deluso dall’editoria. Talmente deluso che ha deciso di andare controcorrente e aprire una casa editrice dal nome bizzarro: Stocazzo Editore. Un nome che fa sorridere, ma che nasconde una provocazione al mondo letterario. “L’80% dei libri ‘imposti’ dal mondo editoriale sono scritti da persone che nulla hanno a che fare con la letteratura: chef, calciatori, cantanti. Il passepartout per ...

Pasquini : pubblicare lista 160 edifici vuoti e far saPere a cittadini dove sono : Roma – “Prefetto Pantalone lei ha detto che la Prefettura ha censito a Roma 160 edifici vuoti e inutilizzati, secondo me sono molti molti di piu’, ma fossero anche solo questi, perche’ non recuperarli e riutilizzarli per garantire il passaggio da casa a casa alle famiglie somberate o da sgomberare”? Cosi’ il segretario nazionale Unione Inquilini, Massimo Pasquini rivolgendosi al prefetto di Roma, Gerarda ...

Perché pubblicare il "lato b" su Instagram è la morte dell'erotismo : Lato b con sfondo marino, lato b ritoccato, lato b con citazione filosofica. L'elemosina del 'like' ha ucciso...