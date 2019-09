Pensioni | rassicurazioni da Palazzo Chigi | la Quota100 e l' Opzione Donna in manovra

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Salvo imprevisti o ripensamenti delle ultime ore, sembra ormai definito il quadro sulla riforma dellein vista della legge di Bilancio 2020. Prosegue la sperimentazione di Quota 100, la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi introdotta nei mesi scorsi dal governo gialloverde e già richiesta da oltre 175mila persone tra uomini e donne. Prorogata anche la formula sperimentale di, attesa da migliaia di lavoratrici che potranno andare in pensione a 58 o a 59 anni, a seconda se dipendenti o autonome, con 35 anni di contributi. Continua anche la pensione di cittadinanza. Non si sa se ci sarà spazio nellaper la Quota 41 auspicata dai lavoratori precoci che non riescono ad accedere al trattamento previdenziale con i requisiti relativi all’età pensionabile richiesti dalla legge Fornero, ovvero 67 anni e non riescono ad arrivare nemmeno a Quota 100 ...