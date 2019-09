Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) “La direzione Pd? Ho visto le considerazioni finali dil’idea di fare una cosaverso novembre. Saràfare una cosaperché ildi centro sinistra non può fare ildei 4 cantoni, uno entra uno esce…allargarlo sto. Parlare fuori da questo”, così Pier Luigicommenta la direzione del Pd di ieri. “Un consiglio a? Fare appello per chiamare il popolo di una sinistra dispersa” dice. L'articolo Pd,: “Cosadiil. No aldei 4 cantoni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

pietroraffa : #Gruber:'Riconosce a #Renzi il merito di aver escluso #Salvini dal governo?' #Bersani:'Gli riconosco di conoscere… - AndreaBove6 : @Togo24073853 @matteosalvinimi Renzi andava a predicare nelle scuole, bersani prende in braccio una bimba durante u… - TutteLeNotizie : Pd, Bersani: “Cosa nuova di Zingaretti? Meglio allargare il campo. No al gioco dei 4… -