Paura a Perugia | il portiere del Frosinone Bardi sviene in campo FOTO

Terremoto a Norcia di 4.1 : Paura da Perugia a Viterbo - ad Amatrice gente in strada : Terremoto in Umbria, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da molte repliche meno...

Terremoto a Norcia di 4.1 : Paura da Perugia a Viterbo - ad Amatrice gente in strada : Terremoto in Umbria, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno...

Terremoto a Norcia di 4.1 : Paura da Perugia a Viterbo - ad Amatrice gente in strada : Terremoto, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno intense. Grande...

Terremoto a Norcia di 4.1 : Paura a Perugia - Terni - Pescara e Viterbo. «Avvertito anche a Roma» : Terremoto, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno intense. Grande...