Pallamano femminile | Qualificazioni Europei 2020 | le convocate per l’Italia per il match

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Domani, mercoledì 25 settembre (ore 18.00), la Nazionale italiana diinizierà il percorso delleagli, la cui fase finale si terrà in Norvegia e in Danimarca, affrontando a Pljevlja le padrone di casa del Montenegro, nel primovalido per il Gruppo 2. Azzurre che se la vedranno poi il 29 settembre a Lignano Sabbiadoro contro l’Ungheria alle ore 17.00, considerando l’altra sfida più vicina in ordine di tempo. Compagini non semplici da affrontare per il gruppo allenato da Neven Hrupec che, però, punterà tanto sull’entusiasmo e la voglia di emergere delle giocatrici nostrane al cospetto di rivali di ottimo profilo. Un girone, dunque, complicato quello che attende le azzurre, annoverante anche la Lituania, il cuicon le italiane è previsto il 25-26 marzocon sede da stabilire. Di seguito le: PORTIERI: ...

OutsidersportI : La Nazionale femminile di pallamano ha iniziato domenica, al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, a Roma, l’ulti… - zazoomnews : Pallamano Serie A femminile 2019: vince la Jomi Salerno torna a sorridere il Brixen - #Pallamano #Serie #femminile… - zazoomblog : Pallamano Serie A femminile 2019: vince la Jomi Salerno torna a sorridere il Brixen - #Pallamano #Serie #femminile… -