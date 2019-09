Punjab (Pakistan) : Il Punjab è la regione più popolosa del Pakistan (73,6 milioni, più della metà del totale) e la seconda più vasta (205.340 km²), situata a est del Paese, al confine con l'India, dove si trova...

Violento terremoto in Pakistan : crolli e strade squarciate - ci sono morti e feriti : Una violenta scossa di terremoto si è verificata in Pakistan oggi alle ore 13.01 (italiane). Il sisma ha avuto epicentro nella zona di New Mirpur, provincia di Azad Kashmir, al confine con lo...

Violenta scossa di terremoto in Pakistan : almeno 4 morti e 50 feriti a Mirpur : Una Violenta scossa di terremoto ha colpito un’area densamente popolata in Pakistan. Il sisma magnitudo 5.9, ha creato il panico, la popolazione è fuggita per le strade, si sono registrati danni a persone e cose. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Mirpur, a circa 33 km a nord di Jhelum, nella provincia agricola del Punjab. Il terremoto è stato localizzato a 10 km di profondità ed è stata nettamente avvertita in una vasta ...

Un autobus si è schiantato contro un terrapieno nel nord del Pakistan - sono morte 26 persone : Nel nord del Pakistan, nell’area del Gilgit-Baltistan (Kashmir), un autobus si è schiantato contro un terrapieno a causa di un problema ai freni: nell’incidente sono morte 26 persone e altre 20 sono state ferite. Associated Press ha scritto che questo genere

Pakistan - bus contro montagna : 26 morti : 11.43 Almeno 26 persone sono morte in un tragico incidente in montagna,in Pakistan. Tra loro anche sei bambini. Le vittime erano a bordo di un autobus, insieme ad altre 10 persone rimaste ferite, che è finito contro una montagna. Secondo quanto riferito dai media locali, il pullman, partito da Skardu la notte scorsa e diretto a Rawalpindi, è finito fuori strada per un guasto ai freni.

Strage in Pakistan : autista sbaglia la curva - il bus si schianta contro la montagna : almeno 26 morti : Tremendo schianto questa mattina al confine con la Cina: per cause in corso di accertamento l'autista del bus è andato dritto a una curva, schiantandosi contro le rocce. A bordo c'erano anche famiglie con bambini e alcuni di loro sono deceduti. In corso le operazioni di identificazione delle vittime.Continua a leggere

Autobus si schianta - 26 morti in Pakistan : Grave incidente nel nord del Pakistan: almeno 26 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite a causa dello schianto dell’Autobus su cui viaggiavano. Secondo la polizia, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, partito da Skardu e diretto a Rawalpindi, nel Punjab. Quasi tutte le vittime erano originarie di Skardu. L'articolo Autobus si schianta, 26 morti in Pakistan sembra essere il primo su Meteo Web.

Decine di persone sono state arrestate in Pakistan per avere attaccato un tempio indù nella città di Ghotki : Decine di persone sono state arrestate nella città Pakistana di Ghotki, nella provincia del Sindh, con l’accusa di avere partecipato a una protesta violenta sabato scorso. La protesta era iniziata dopo che un adolescente aveva accusato il preside della sua

Ruth Pfau - è dedicato alla ‘Madre Teresa del Pakistan’ il Google Doodle di oggi : È dedicato a Ruth Pfau il Google Doodle di oggi. Medico e suora, nata il 9 settembre di 90 anni fa, ha dedicato oltre 55 anni della propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Pfau è stata ribattezzata la ‘Madre Teresa del Pakistan‘ proprio per il suo impegno al fianco di migliaia di lebbrosi, con la fondazione di 157 cliniche che hanno trattato oltre 56 mila pazienti. La dottoressa Pfau è morta il 10 agosto ...

Chi è Ruth Pfau - la suora medico eroina del Pakistan : (foto: Getty Images) Protagonista del doodle che compare sulla homepage di Google oggi, 9 settembre, è Ruth Pfau, ricordata a 90 anni dalla sua nascita. suora e medico, la donna è nota come la “Madre Teresa del Pakistan” proprio per il suo attivismo e per il suo impegno nei confronti dei malati, soprattutto di lebbra, che ha aiutato nel paese subasiatico per gran parte della sua vita e praticamente fino alla morte. Nata a Lipsia ...

Pakistan e India : “La crisi del Kashmir può portare a una guerra nucleare” : Il primo ministro pachistano Imran Khan ha avvertito che la crisi del Kashmir potrebbe portare a una guerra nucleare tra India e Pakistan, che avrebbe conseguenze su tutto il mondo. Se “la questione porterà alla guerra, ricordate che entrambi i Paesi hanno armi nucleari. Nessuno vincerebbe una guerra nucleare, ma la distruzione non si limiterebbe solo a questa regione, il mondo intero dovrebbe affrontarne le conseguenze”, ha detto ...

Piogge monsoniche in Pakistan : almeno 225 morti dal 1° luglio : A causa delle Piogge monsoniche che hanno colpito il Pakistan, dal primo luglio a oggi almeno 225 persone hanno perso la vita e 166 sono rimaste ferite: lo ha reso noto l’autorità nazionale della gestione dei disastri del Paese asiatico. Tra le vittime anche 80 bambini. La provincia più colpita è quella di Sindh con 60 vittime. almeno 270 abitazioni sono state distrutte, mentre 399 sono rimaste danneggiate. L'articolo Piogge monsoniche in ...

Kashmir - altri due morti negli scontri al confine tra India e Pakistan. Almeno 2.300 persone in stato d’arresto : Continuano gli scontri, le violenze, gli arresti e le uccisioni in Kashmir. A ormai più di 15 giorni dalla revoca unilaterale dell’India dello Statuto speciale della regione ai piedi dell’Himalaya, altre due persone, tra cui un ufficiale di polizia, hanno perso la vita in uno scontro a fuoco tra militanti e forze di sicurezza nel distretto di Baramulla, nel Kashmir Indiano, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Vittime che ...

Bomba in Pakistan : 6 morti e 14 feriti : 22.38 Morte almeno sei persone e 14 rimaste ferite nell'esplosione di una Bomba in Pakistan. La deflagrazione è avvenuta per la detonazione di un ordigno radiocomandato, hanno riferito le autorità. Le prime indagini della polizia evidenziano che l'obiettivo della Bomba era un veicolo che trasportava alcune persone del villaggio di Hayagay, che in passato aveva formato una milizia anti talebana per proteggere le proprie case dai miliziani.