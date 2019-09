Pacetti | alleanza ‘giallorossa’ in Campidoglio? maggioranza è solo ‘gialla’

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – “Nei prossimi giorni andremo a votare di nuovo i presidenti delle due commissioni Mobilità e Patrimonio, e ci tengo a precisare una cosa: qui inc’è una, che è unadel M5S e che rimarrà tale. Non è una, è una, quindi i due presidenti saranno espressione del Movimento Cinque Stelle. Ci teniamo a ribadirlo dopo aver letto sui giornali di possibili aperture che non ci sono e non ci saranno”. Lo ha detto il capogruppo del M5S in, Giuliano, dopo l’annuncio in Aula da parte della sindaca Virginia Raggi della firma dell’ordinanza per la nomina dei nuovi assessori. L'articolo‘giallorossa’ in‘gialla’ proviene da RomaDailyNews.

