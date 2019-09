Ostia | tre ergastoli al clan Spada | È un' associazione mafiosa

Ostia - tre ergastoli al clan Spada : "E' un'associazione mafiosa" | Esulta Raggi : La sentenza è della Corte d'Assise di Roma, che ha anche inflitto condanne pesanti ad altri 21 affiliati

Roma - chiesti tre ergastoli e 208 anni di condanna per mafia per il clan Spada di Ostia : Al termine di quattro giorni di requisitoria, i pm Ilaria Calò e Mario Palazzi hanno formulato le richieste ai giudici contestando omicidi, spaccio, estorsioni alla famiglia sinti del litorale Romano

Ostia - allarme pedofilo in spiaggia : «Toccava le nostre figlie nascosto dal getto dell'idromassaggio della piscina» : Le ha prima seguite, poi le ha avvicinate con una scusa e, lontano dagli occhi dei genitori, ha iniziato a toccarle nelle parti intime. Le vittime innocenti sono cinque bambine tra i 9 e 12 anni...

