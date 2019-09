Oroscopo del weekend dal 27 al 29 settembre | Leone diplomatico | Pesci romantico

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Il mese diè ormai agli sgoccioli e manca veramente poco all'arrivo di ottobre. L'di questo ultimosettembrino preannuncia giornate a dir poco romantiche per i nati sotto all'influenza del segno dei, mentre i fortunati dell'Acquario si ritroveranno ad affrontare un periodo non poco importante per loro ed il proprio partner. Anche in ambito lavorativo ilcontinua a mostrarsi, celando i denti ed evitando di rovinare situazioni già di per sé poco piacevoli. Tra i segni zodiacali, quest'ultimo potrebbe essere considerato tra i più fortunati, ma non è detto che la situazioni resti sempre positiva: la ruota gira sempre e nei prossimi giorni la fortuna potrebbe guardare altrove....

