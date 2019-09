Oroscopo del giorno 27 settembre | Scorpione top in amore | Bilancia altalenante

L'Oroscopo del giorno 26 settembre - ultimi sei segni : Capricorno vola - Acquario sottotono : L'oroscopo del giorno 26 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Sotto controllo da parte dell'Astrologia in questa sede i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo esclusivamente dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La posta in gioco come al solito, anche ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 25 settembre : Toro deciso - Pesci ammaliatore : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì è ricco di sorprese, garantite da un Mercurio brillante ed energico in Bilancia. Le novità giungeranno a rasserenare il cielo amoroso non solo di Bilancia, ma anche di Acquario, Gemelli, Leone e Sagittario. Nuove storie sono lì che non aspettano altro che di prendere il volo, grazie a una spinta energica che solo le previsioni astrali segno per segno possono regalare. Voglia di tenerezza ...

Oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Pesci : soddisfazioni per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax. Affinità di coppia al top. Toro: chi sta ...

L'Oroscopo del giorno 25 settembre : Vergine determinata - Cancro energico : L'oroscopo di mercoledì approfondisce le opportunità lavorative dando un nuovo input in campo professionale soprattutto a Capricorno, Vergine, Toro, Scorpione e Pesci. Buone le capacità organizzative poiché potenziate da un dinamismo e tanta forza di volontà. In amore, le previsioni astrologiche promettono bene per Bilancia, Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno presto concretizzare i loro sogni sentimentali. Astri e oroscopo di ...

L'Oroscopo del 25 settembre : amore per Cancro - sorrisi per Gemelli : È pronto L'oroscopo di mercoledì 25 settembre 2019 per i nativi dei 12 segni zodiacali, tutti presi come sempre da faccende lavorative e sentimentali. Scopriamo cosa è lecito aspettarsi durante la giornata attraverso le previsioni degli astri. Oroscopo giorno 25 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete – In questo periodo state lavorando duramente per raggiungere i vostri obiettivi. Ultimamente avete molta energia da ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 25 settembre : Leone volitivo - Acquario permaloso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì analizza l'entrata della Luna nella casa astrologica quinta, quella del Leone. Una Luna volitiva e molto ambiziosa tende a concentrare le attenzioni su di sé anche se sa elargire amore in maniera generosa. Via libera a un modo di amare che in coppia diventa affascinante e prezioso anche per Bilancia, Gemelli, Sagittario e Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Splendidi momenti ...

L'Oroscopo del giorno - mercoledì 25 settembre : Capricorno di buonumore - Gemelli introverso : Durante la giornata di mercoledì 25 settembre, i nativi Toro preferiranno mettere l'amore in secondo piano, lasciando spazio alle persone che regalano serenità ai nativi del segno, mentre Cancro continuerà per la propria strada sul posto di lavoro. Per Leone finalmente ci saranno delle buone notizie in ambito sentimentale, mentre Scorpione sarà di buonumore, e passerà una giornata molto particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...

Oroscopo del weekend dal 27 al 29 settembre : Leone diplomatico - Pesci romantico : Il mese di settembre è ormai agli sgoccioli e manca veramente poco all'arrivo di ottobre. L'Oroscopo di questo ultimo weekend settembrino preannuncia giornate a dir poco romantiche per i nati sotto all'influenza del segno dei Pesci, mentre i fortunati dell'Acquario si ritroveranno ad affrontare un periodo non poco importante per loro ed il proprio partner. Anche in ambito lavorativo il Leone continua a mostrarsi diplomatico, celando i denti ed ...

L'Oroscopo del giorno 24 settembre : Vergine coraggiosa - Scorpione dinamico : L'oroscopo di martedì approfondisce i sentimenti e le opportunità professionali in modo dettagliato, tenendo conto del passaggio planetario di Sole nel domicilio della Bilancia. Una nuova carica vitale pervade non solo Bilancia, ma anche Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno assumere un atteggiamento più diplomatico. Vanitosi in amore e un po' pigri sul lavoro, l'astro luminoso indicherà una strada da seguire per raggiungere il ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 24 settembre : Cancro sensibile - Pesci malinconico : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di martedì, punta un riflettore sull'entrata di Luna in Cancro e di Sole in Bilancia. L'astro d'argento posizionatosi in quarta casa astrologica, quella dedicata alla famiglia, rende le relazioni dolci e romantiche. Il Sole illuminerà con i suoi raggi benefici la casa astrologica del matrimonio, rendendo le relazioni più profonde e vitali. Di seguito le previsioni astrali segno per ...

Oroscopo di Paolo Fox - le previsioni della settimana fino a venerdì 27 : Gemelli - qualcosa si muove. Bene il Leone : La settimana è appena iniziata e il consueto appuntamento televisivo de "I Fatti Vostri" con l'astrologo Paolo Fox ha decretato i segni zodiacali più fortunati e quelli...

L'Oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 23 al 29 settembre) : ARIETECaro Ariete, in questi giorni è in gioco una scommessa professionale importante. Che si tratti di un periodo di prova, di una fase-test nel lavoro, della presentazione di un progetto o altro, ciò che emerge da questo cielo è che hai una gran voglia di importi, di metterti in mostra per ciò che vali. In certi casi si può parlare di un salto di qualità che, al momento, potrebbe avere ancora molte ...

L'Oroscopo del giorno 25 settembre - previsioni 2ª sestina : amore - Scorpione tra i favoriti : L'oroscopo del giorno 25 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo mercoledì? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo certamente a favore dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In ballo c'è il giro di boa di metà settimana ...

Previsioni di tutti i segni : Oroscopo Paolo Fox del 24 settembre : oroscopo segni di Fuoco: Previsioni di domani, 24 settembre Come sarà l’oroscopo di domani, 24 settembre, secondo le Previsioni di Paolo Fox dei segni di Fuoco ARIETE: la mattinata sarà sottoposta a stress. Le coppie in crisi da tempo si lasceranno. Sul lavoro avranno una marcia in più. LEONE: Luna nel segno soprattutto di pomeriggio. Devono cercare di rilassarsi e di pensare a un po’ di relax. SAGITTARIO: affronterà queste ...