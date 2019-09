Onu | Bolsonaro | Amazzonia non è patrimonio dell' umanità

Fonte : blogo

(Di martedì 24 settembre 2019) Jairè tornato a parlarealle Nazioni Unite, dove ha ribadito che la foresta "non è un", bensì una risorsa naturale che il Brasile ha diritto di gestire come meglio crede. Il Presidente con simpatie naziste ha anche detto che: "È un errore affermare che è; è un malinteso confermato dagli scienziati dire che le nostre foreste amazzoniche sono i polmoni del mondo". Un'affermazione, questa, falsa: la forestaproduce, secondo le stime più contenute, il 10%'ossigeno prodotto dall'intero pianeta. Si potrebbe discutere sulla correttezzaa definizione di "polmone del mondo", ma resta il fatto che la foresta amazzonica è fondamentale per la vita umana e non solo.in questa occasione è anche tornato ad attaccare la stampa internazionale che avrebbe esagerato nel riportare la situazione ...

