NICK CAVE Ghosteen | il nuovo disco dedicato al figlio morto

Ghosteen è il nuovo album di NICK CAVE And The Bad Seeds - una sorpresa per tutti i fan : Il nuovo album di Nick Cave And The Bad Seeds arriva come un fulmine a ciel sereno. Nessun annuncio sui social, nessuna propaganda sul web: Ghosteen è stato annunciato sul sito ufficiale del cantautore di Warracknabeal, più precisamente nella sezione Red Hand Files che lo stesso Nick Cave amministra come spazio di dialogo tra lui e i fan. Non è passato molto tempo da quando Cave, dal Red Hand, ha regalato un suo testo a un ...