New York | Trump ignora Greta e l’occhiataccia dell’attivista al presidente diventa virale

Migranti - Conte da New York : a Malta svolta storica - ora al lavoro sui rimpatri : «Una svolta». La definisce così Giuseppe Conte l'intesa sui Migranti raggiunta a Malta dal ministro Lamorgese. Il premier, che da New York posta su Twitter una foto nel cuore...

Clima - a New York accordo di 66 paesi per zero emissioni entro 2050. Trump arriva a sorpresa : accordo tra 66 paesi per raggingere le zero emissioni entro il 2050. Questo il primo risultato del summit sul Clima partito di New York a margine della 74ma Assemblea Generale dell'Onu...

Conte - la missione a New York tra Green new deal - gestione migranti e Libia : “Italia vuole la leadership” : “L’Italia vuole il primato, la leadership”. È un primo giorno all’insegna di endorsement e incontri bilaterali quello passato a New York dal premier Giuseppe Conte, in missione per la 73esima Assemblea generale dell’Onu. Il presidente del Consiglio cerca, oltreoceano, di riaffermare il ruolo di Roma nel palcoscenico internazionale, sia come Stato simbolo della “rivoluzione verde”, che con il Green New ...

Clima - il riscaldamento globale avanza : ultimi 5 anni verso il record - oggi il summit a New York : Il periodo 2015-2019 si prevede sara’ il periodo piu’ caldo di cinque anni mai registrato con un +0,2 gradi rispetto al 2011-2015, mentre la temperatura media globale e’ aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Questo l’ allarme lanciato in occasione del summit di New York dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Nel rapporto si evidenzia che tutti i segnali rivelatori e gli impatti dei ...

Luigi Di Maio da New York : 'L'obbiettivo è abbassare le tasse - non aumentarle' : Appena atterrati a New York per il summit sui cambiamenti climatici alle Nazioni Unite, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sono stati intercettati dalla stampa italiana. Ai due rappresentati del Governo sono stati posti quesiti riguardanti la linea politica sulle tassazioni. Il ministro degli esteri ha riconfermato la sua idea sulle tasse, in precedenza affermata sui social. "L'obbiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle", ha affermato il leader ...

10 consigli del New York Times per il tuo soggiorno in hotel (che nessuno ti aveva dato prima) : Si sa, non sempre i posti che scegliamo per soggiornare durante i nostri viaggi rispondono alle nostre aspettative. Dai resort sulle spiagge tropicali agli hotel di città fino a quelli ad alta quota, sono tanti gli inconvenienti che potrebbero influenzare il nostro soggiorno, rendendolo meno piacevole. Il giornalista del New York Times Geoffrey Morrison ha fornito, in base alle sue esperienze personali, 10 suggerimenti per vivere il ...

Clima : Cattaneo - 'a New York porterò ambientalismo in salsa lombarda' : Milano, 23 set. (AdnKronos) - "Migliorare la qualità dell'aria e combattere l'innalzamento della temperatura è una priorità mia e di questa amministrazione. Rappresenterò il modello di ambientalismo in 'salsa lombarda'". A dirlo è l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Catta

Clima - vertice Onu a New York : ecco cosa chiedono i cittadini : È arrivato il giorno del Climate Action Summit: al vertice delle Nazioni Unite (a margine della 74ma Assemblea Generale dell’Onu che si è aperta il 17 settembre) di New York, 60 esponenti dei Governi e capi di Stato si incontrano per fare il punto sulle iniziative già avviate e sui provvedimenti necessari per arginare gli effetti del cambiamento Climatico. «Stiamo affrontando rischi davvero drammatici non solo per il futuro ma per il ...

A New York si apre il summit sul clima - Trump il grande assente : Il segretario dell’Onu Guterres: «Stiamo perdendo la gara, rischia drammatici anche per il presente»

Tasse - Di Maio con Conte a New York : "Nessun attrito - siamo d'accordo nel ridurle" : Il premier e il ministro degli Esteri smentiscono ogni dissapore arrivano a New York per il vertice Onu. "Se c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro" dice il leader M5s.

Cosa dirà Conte al vertice sul clima di New York : La battaglia per un green new deal che promuova la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici si combatte in Italia e nel mondo. Il premier Giuseppe Conte è impegnato sul fronte interno a sostenere il progetto del ministro Segio Costa, ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande ...

Conte e Di Maio a New York per l'Onu : 3.04 Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Conte e il ministro degli Esteri, Di Maio,sono arrivati a New York per l'assemblea dell'Onu. Nessuna polemica, viene precisato. Due giorni fa il capo politico M5S ha sottolineato la necessità di non aumentare la pressione fiscale, bocciando anche l'ipotesi di una tassa sulle merendine. Il premier, ...

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i cambiamenti climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...