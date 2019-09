Nancy Pelosi verso l' annuncio di un' indagine per impeachment contro Trump

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) La speaker della Camerasi appresta ad annunciare un’per un possibiledi Donald. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti.Intanto Donaldha annunciato attraTwitter di aver autorizzato la diffusione della telefonata con il presidente ucraino Zelensky: “Sono attualmente all’Onu a rappresentare il nostro Paese - scrive -, ma ho autorizzato la diffusione domani della completa, completamente declassificata e senza omissis trascrizione della telefonata con il presidente ucraino Zelensky”. E continua: “Così si vedrà che è stata una telefonata molto appropriata ed amichevole”.aggiunge: “Nessuna pressione, a differenza di Joe Biden ed il figlio, nessuno ‘do ut des’. Secondo il presidente Usa, il Kievgate non è “altro che la ...

