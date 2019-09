Mussolini-Rocca-Zamparelli | dopo Ponte Galeria e Caffarella altra Terra Fuochi | emergenza

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – «Sono più di due settimane ormai che, in seguito a un incendio di sterpaglie avvenuto nel tratto tra via di Vallerano e via di Castel di Leva, in tutta la zona si sprigiona dal terreno una misteriosa combustione che genera un odore acre. Ma questa è solo la punta dell’iceberg. L’area, infatti, è invasa da decine di discariche, nella maggior parte delle quali sono stati inti abusivamente plastica e altri rifiuti. Il sospetto è che i cosiddetti rovistatori, che recuperano materiali ferrosi dall’immondizia, abbiano fatto anche di questi luoghi un punto di smaltimento illegale. E non è tutto. Come se non bastasse, infatti, da indagini effettuate risultano metalli pesanti nel terreno. La presenza nel sottosuolo di questi rifiuti, pericolosissimi per la salute umana, genera di continuo roghi che sprigionano nell’aria sostanza altamente tossiche. Solo una bonifica immediata ...

