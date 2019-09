Municipio X | nella magia del Chiostro un sabato tra musica e danza

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – Unall’insegna della cultura cone in uno scenario naturale unico: ildi Palazzo del Governatorato, sede delX. A partire dalle 17 di28 settembre, ilospita “Cor…Ali di Note”, una rassegna corale che vede l’alternarsi di 5 gruppi che negli anni si sono imposti tra i più preparati del settore a livello nazionale. “Notevolmente”, “Associazionele Incontrocanto”, “Gruppo Vocale Maschile Dodecafonici”, “Coro in Maschera” e i “Sincopatici”, questi i protagonisti dell’iniziativa promossa dalX. I GRUPPI Il Coro Notevolmente, diretto da Marco Schunnach, è composto da 40 elementi ed ha un repertorio molto vasto che spazia dal pop alle colonne sonore al canto popolare. I Dodecafonici, 6 protagonisti 6 e senza un direttore per un repertorio che va da “Maramao perché sei morto” all’Overture del Barbiere di ...

